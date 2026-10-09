Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció ante el terremoto de 8,0 grados que tuvo como epicentro Panamá, extendiendo su solidaridad y respaldo a ese país. Mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario colombiano aseguró que la administración de José Raúl Mulino "cuenta con Colombia" para afrontar esta emergencia. Con palabras claras y emotivas, De la Espriella manifestó: "Expreso toda mi solidaridad y afecto al hermano pueblo de Panamá y a su Gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo".

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En su pronunciamiento, el presidente destacó los vínculos históricos entre ambos países, recordando que la historia, la hermandad y los lazos de amistad cobran mayor importancia en situaciones de crisis como la vivida por Panamá. Según lo declarado por el jefe de Estado, Colombia está dispuesta a entregar la asistencia que sea requerida y enfatizó: "¡Panamá no está sola! Cuenten con el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria".

De acuerdo con los reportes públicos, el sismo también se sintió en varias zonas de la costa Caribe colombiana, incluyendo ciudades como Cartagena, donde el presidente se encontraba anunciando la modernización portuaria junto con miembros de su gabinete. Las autoridades colombianas, al tanto de la situación, activaron sistemas especializados para verificar los posibles efectos dentro del territorio nacional. La Dirección Marítima de Colombia puso en marcha los protocolos establecidos para analizar riesgos de tsunami; sin embargo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) descartó esa posibilidad minutos antes del pronunciamiento presidencial, confirmando que "no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de Colombia". Hasta el momento, no se han reportado afectaciones serias en suelo colombiano.

Los vínculos entre el gobierno de De la Espriella y la administración Mulino han sido estrechos, como evidencian hechos recientes: Colombia suscribió el acuerdo del Escudo de las Américas en Ciudad de Panamá y, previamente, se inauguró la ruta comercial entre Panamá y Montería. Panamá también ha brindado ayuda humanitaria a Colombia en el pasado, particularmente tras un sismo en San José del Palmar (Chocó), fortaleciendo así la relación bilateral. Tres días antes de esa tragedia, Mulino asistió a la posesión presidencial de De la Espriella, lo que evidencia la cercanía política y diplomática.

Adicionalmente, la Cancillería colombiana dispuso canales de atención para colombianos afectados en Panamá, habilitando correo y línea telefónica, aunque hasta el cierre del reporte no se tienen notificaciones de connacionales afectados. El Gobierno de Colombia mantiene su seguimiento sobre la situación e insiste en su disposición para apoyar a Panamá, reafirmando los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué protocolos activó Colombia tras el terremoto en Panamá?

Después del sismo, la Dirección Marítima de Colombia impulsó los protocolos para evaluar riesgos de tsunami, que fueron descartados posteriormente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Además, se activaron mecanismos de seguimiento y atención en zonas afectadas dentro del país.

¿Cómo pueden los colombianos en Panamá recibir ayuda tras el sismo?

La Cancillería colombiana estableció canales de comunicación y atención para sus ciudadanos en Panamá, habilitando el correo cpanama@cancilleria.gov.co y la línea +507 62013244, confirmando que, hasta el momento, no se reportan colombianos entre los afectados.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.