El fuerte sismo con epicentro en Panamá se sintió en varias zonas de Colombia y llevó a evacuar edificios en Cartagena. Las autoridades entregaron un primer balance sin reportes de daños ni personas lesionadas en la capital de Bolívar.

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El movimiento telúrico ocurrió este viernes 9 de octubre y fue reportado inicialmente con una magnitud de 8,0 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Posteriormente, otros reportes internacionales situaron su magnitud en 7,6, por lo que los datos iniciales fueron objeto de actualización. El epicentro se ubicó cerca de Pitaloza Arriba, en Panamá.

(Vea también: los impresionantes videos del temblor en Panamá hoy)

En Cartagena, el temblor llevó a activar protocolos de evacuación en varias edificaciones, especialmente en el barrio Manga, donde trabajadores salieron de sus oficinas mientras se verificaba la situación. De acuerdo con los testimonios recogidos en la ciudad, algunas personas sintieron con fuerza el movimiento desde pisos altos.

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Emanuel Montenegro, quien se encontraba en un piso 17, contó en Canal Cartagena que ya había vivido una situación similar y describió la sensación de vértigo que experimentó durante el sismo. Otros empleados afirmaron que las sillas se movían y que sintieron vibraciones en las columnas de sus oficinas, por lo que decidieron evacuar.

En uno de los edificios, los trabajadores permanecieron fuera de las instalaciones mientras avanzaban las verificaciones. Las evacuaciones interrumpieron temporalmente la jornada laboral, pero, según el reporte conocido en la ciudad, no se registraron afectaciones estructurales ni personas lesionadas.

Temblor en Cartagena generó pánico colectivo, pero afortunadamente no hubo afectaciones. Video @canalcartagena . https://t.co/gmGRyt8PWY — VÍCTOR LÓPEZ AROCA (@ExtraNoticiasCo) October 9, 2026

Alcalde de Cartagena entregó primer reporte

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció sobre el movimiento telúrico a través de su cuenta de X. El mandatario confirmó que el temblor se sintió en varios sectores de la ciudad y señaló que se activaron protocolos de evacuación en diferentes edificios.

“Fuerte temblor con epicentro en Panamá. Se sintió en varios sectores de Cartagena. Protocolo de evacuación se activó en varios edificios”, escribió el alcalde.

Fuerte temblor con epicentro en Panamá. Se sintió en varios sectores de #Cartagena. Protocolo de evacuación se activó en varios edificios. La @OAGRDCartagena está activa y aún no recibe ningún reporte ni novedades. Estaremos atentos a cualquier eventualidad. Por el momento en Cartagena, parte de tranquilidad. — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) October 9, 2026

Turbay también informó que la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena permanecía activa y que, hasta ese momento, no había recibido reportes de novedades relacionadas con la emergencia. Por ello, transmitió un mensaje de tranquilidad a los habitantes y aseguró que las autoridades continuarían atentas ante cualquier eventualidad.

El primer balance en Cartagena fue, por tanto, de evacuaciones preventivas y ausencia de daños reportados. Mientras tanto, la información internacional sobre la magnitud y las características del sismo continuaba en actualización, por lo que las autoridades recomendaron seguir los canales oficiales para conocer posibles novedades.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.