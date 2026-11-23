Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 6,5 sacudió la región de Vanuatu, en el Pacífico sur, durante la madrugada del lunes 23 de noviembre de 2026, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). El terremoto tuvo una profundidad considerable, alcanzando los 601 kilómetros bajo la superficie terrestre. Este dato es relevante para dimensionar el impacto potencial del movimiento en áreas habitadas, pues los sismos más profundos suelen sentirse con menor intensidad en la superficie, a diferencia de aquellos que ocurren a niveles menos profundos.

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La magnitud del fenómeno captó la atención de medios internacionales y autoridades sísmicas, pero los primeros reportes oficiales señalaron que no se registraron víctimas mortales, personas heridas ni daños materiales relacionados con el temblor. Dicha tranquilidad informativa permitió que los habitantes de la zona permanecieran atentos, pero sin mayores sobresaltos frente al evento, de acuerdo con las fuentes citadas.

El USGS informó que el epicentro del primer temblor se ubicó aproximadamente a 600 kilómetros al noreste del archipiélago de Vanuatu, un grupo de islas conocido por su ubicación estratégica en la región del Pacífico. Más allá del primer sismo, menos de media hora después, ocurrió un segundo movimiento telúrico de magnitud 4,9, con una profundidad de 596 kilómetros y en una zona cercana al primer epicentro. Ambos episodios refuerzan el carácter sísmico de la región, ubicada en el Anillo de Fuego del Pacífico, zona reconocida a nivel mundial por su intensa actividad sísmica y volcánica, atribuida al constante desplazamiento de placas tectónicas.

Ante la inquietud sobre el riesgo de tsunami, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió un boletín informativo, aclarando que no existía advertencia, vigilancia ni amenaza asociada a ninguno de los movimientos reportados. Esto dio tranquilidad adicional a la población y las autoridades locales, quienes siguen atentos a reportes oficiales sobre la situación sísmica en la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la profundidad del sismo en Vanuatu influyó en su impacto?

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, la profundidad de 601 kilómetros a la que ocurrió el sismo de magnitud 6,5 en Vanuatu fue un factor determinante en la disminución de su impacto en la superficie, ya que los movimientos telúricos más profundos generalmente ocasionan sacudidas menos intensas que aquellos que se originan más cerca del nivel del suelo, lo que reduce la posibilidad de daños y víctimas.

¿Por qué no hubo alerta de tsunami tras el sismo en Vanuatu?

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que no existía amenaza de tsunami tras el sismo de magnitud 6,5 en Vanuatu. Esta decisión se basó en las características del terremoto, especialmente su profundidad, lo que hace poco probable el desplazamiento súbito de agua necesario para desencadenar un tsunami, otorgando así mayor seguridad a la población costera de la región.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.