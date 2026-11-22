Por: Caracol TV

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Un voraz incendio consumió una planta procesadora de dulces y confitería en el oeste de Indonesia, provocando la muerte de tres trabajadores y dejando 36 desaparecidos cerca de Yakarta, según información replicada por agencia EFE.

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La emergencia industrial comenzó hacia las 17:00 hora local (10:00 GMT) del sábado dentro de las bodegas pertenecientes a Fonusa Agung Mulia, compañía subsidiaria del conglomerado alimentario UNIFAM.

Ubicada estratégicamente en la provincia de Banten, zona vecina a la capital indonesia, la edificación sufrió graves daños estructurales tras propagarse rápidamente las llamas por sus áreas productivas.

De acuerdo con reportes divulgados este domingo por la agencia nacional de búsqueda y rescate Basarnas, las brigadas de emergencia mantienen activos los operativos para sofocar puntos calientes restantes.

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“El incendio persiste en varias áreas” de la fábrica y “los bomberos continúan con las labores de extinción y enfriamiento”, precisó el informe oficial emitido por el organismo estatal.

Simultáneamente, socorristas especializados trabajan coordinadamente junto con voluntarios de la Cruz Roja de Indonesia para inspeccionar escombros, rescatar sobrevivientes atrapados y evacuar víctimas desde los sectores más afectados.

El balance actualizado entregado por las autoridades confirma tres víctimas fatales, 36 personas cuyo paradero sigue sin determinarse y 15 trabajadores que lograron salir ilesos del complejo industrial.

Asimismo, cuatro empleados sufrieron lesiones de diversa consideración durante la conflagración y recibieron traslado inmediato hacia centros asistenciales cercanos: dos ingresaron al Hospital Hermina y dos a la Clínica Modern.

Registros audiovisuales divulgados por Basarnas evidencian el devastador panorama interior del recinto fabril, mostrando líneas de maquinaria completamente calcinadas, estructuras colapsadas, plástico fundido y focos incandescentes todavía activos.

🚨BREAKING NEWS🚨 Kebakaran besar Terjadi di PT Fonusa (salah satu produknya adalah permen milkita) yang berada di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu, 21 November 2026 Sore. Dikabarkan 42 orang masih terjebak di dalam. 🥀 https://t.co/Cpr4bFTQRI — Info Jateng (@Jateng_Twit) November 22, 2026

Ante la magnitud de la tragedia laboral, las cuadrillas de salvamento mantienen despliegues ininterrumpidos dentro del perímetro industrial para ubicar a quienes permanecen desaparecidos tras el siniestro nocturno.

“El proceso de búsqueda y respuesta sigue en curso” y los equipos de rescate “están realizando los máximos esfuerzos para localizar a las víctimas, priorizando en todo momento la seguridad del personal desplegado en el terreno”, expresó Rizky Dwianto, jefe de la sección de Operaciones y Alerta de Basarnas en Banten.

Indonesia: The death toll from the massive fire at the PT Fonusa Agung Mulia candy factory in Cikande, Banten, is rising, with six body bags evacuated from the site. Rescue teams continue searching for many missing workers. https://t.co/Fi4dTHmy9W — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 22, 2026

Cabe destacar que UNIFAM figura entre los mayores fabricantes del sector indonesio de alimentos y bebidas, por lo cual el siniestro genera fuerte impacto operativo en la cadena productiva regional.

VIDEO | Al menos tres personas han muerto y 36 permanecen desaparecidas después de que un incendio se desatara en una fábrica de productos de confitería situada en el oeste de Indonesia, según han informado las autoridades del archipiélago. https://t.co/OTJbWK05ps — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 22, 2026

Las autoridades locales mantienen acordonado todo el sector aledaño para facilitar el ingreso de ambulancias, maquinaria pesada y unidades especializadas encargadas de remover escombros calientes.

Por ahora, los equipos técnicos aguardan controlar completamente la temperatura interna de la estructura antes de iniciar las pesquisas oficiales que determinarán las causas exactas del incendio en Banten.

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