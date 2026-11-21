Un movimiento sísmico de considerable magnitud sorprendió a habitantes de distintas zonas de Perú durante la noche del viernes 20 de noviembre. El temblor tuvo su origen en la región de Junín y provocó afectaciones en viviendas, interrupciones del servicio eléctrico y dificultades en algunas carreteras, mientras las autoridades adelantaban las evaluaciones para establecer el alcance de los daños.

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La emergencia comenzó a las 7:09 p. m., cuando el movimiento de magnitud 6,7 se sintió en diferentes puntos del territorio peruano. La sacudida también llegó a Lima y fue percibida en localidades de la costa, la sierra y la selva, lo que llevó a numerosas personas a buscar espacios seguros.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) estableció que el epicentro estuvo a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la región del mismo nombre. El evento tuvo una profundidad de 129 kilómetros.

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La dimensión del movimiento también quedó reflejada en los primeros balances de las autoridades regionales, que comenzaron a identificar daños en edificaciones y problemas en la infraestructura vial.

📸🇵🇪 Espectro de las afectaciones derivadas del #sismo magnitud 6.7 [✅️ #IGP], con epicentro en la departamento de #Junín. 📆 20/Nov/2026 [hora local de Lima] ⚠️ La región de Junín ha sido la más siniestrada por el fenómeno sísmico: cuarteadura de fachadas en construcciones endebles, agrietamientos en iglesias e instituciones educativas, carreteras bloqueadas por deslizamientos de tierra, cortes de energía eléctrica persistentes. 🩸 El desprendimiento de rocas en un tramo de la carretera Tarma – La Merced, generó un accidente automovilístico que resultó en tres personas heridas. 🧱 Diversos muros de concreto se han colapsado en los distritos de Lima y Callao. ❔️El Instituto Nacional de Defensa Civil [INDECI] descarta víctimas mortales. Mientras que siguen desplegadas las unidades locales de emergencia y se mantiene monitoreo permanente en zonas de prioridad. ℹ️ Fuente adicional

.: Rosmery Tapara [La República Perú] #SASSLA — SASSLA (@SasslaMx) November 21, 2026

Viviendas afectadas y carreteras con dificultades de movilidad

Los reportes y videos posteriores al temblor permitieron conocer algunas de las consecuencias materiales. El medio peruano RPP informó que, en el centro poblado de Chogodo, perteneciente al distrito de Ulcumayo, se contabilizaron 14 viviendas afectadas.

También se identificaron daños estructurales en instalaciones de la Universidad Peruana Los Andes, en Chanchamayo, mientras que habitantes de Pichanaqui enfrentaron interrupciones del servicio de energía eléctrica.

Otro de los puntos de atención estuvo en San Pedro de Cajas, donde se reportó la caída de rocas sobre una carretera y un accidente de tránsito cuyas circunstancias todavía debían verificarse.

A esto se sumó el bloqueo parcial de la vía que conecta San Ramón con Tarma, situación que obligó a mantener el seguimiento de las condiciones de movilidad en ese corredor.

Pese a las afectaciones, el balance preliminar entregado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Gobierno Regional de Junín descartó personas fallecidas. Los equipos de emergencia continuaban recorriendo las zonas para identificar posibles daños adicionales.

¿Por qué el temblor se sintió en tantas regiones?

La profundidad a la que se produjo el movimiento fue uno de los factores que explican su amplia percepción. El director del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, explicó a Infobae Perú que el evento tuvo un origen intermedio, a 129 kilómetros bajo la superficie.

Esta característica permitió que las ondas sísmicas se propagaran por una extensión considerable del territorio antes de perder energía. Por esa razón, el temblor pudo sentirse en lugares alejados del epicentro, aunque con diferencias en la intensidad del sacudimiento.

Infobae Perú también recogió reportes de ciudadanos que percibieron el movimiento en ciudades como Piura y Arequipa, ubicadas en extremos distintos del país.

El especialista explicó que la duración del temblor también estuvo relacionada con la profundidad del foco sísmico, debido al recorrido de las ondas generadas durante el evento.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.