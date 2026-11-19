La muerte de Kiara Farías, una adolescente de 14 años, causó conmoción en la provincia de Mendoza, Argentina. La menor falleció en su vivienda luego de regresar de una celebración de cumpleaños, a la que había asistido durante la noche del sábado 14 de noviembre.

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Según el relato de su familia, la joven llegó a casa durante la madrugada del domingo 15 y poco después presentó malestar y vómito. Su madre la ayudó a asearse y a cambiarse de ropa, sin imaginar que horas más tarde la encontraría sin signos de respiración en su habitación.

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El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia, que adelanta las investigaciones para establecer las circunstancias del fallecimiento. Por ahora, no se ha confirmado qué provocó la muerte de la adolescente ni si consumió alguna sustancia durante la celebración.

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La adolescente había sido invitada al cumpleaños de 15 de una compañera de colegio, realizado en el club Los Árboles. De acuerdo con la información entregada por sus familiares, tenía autorización para participar en el baile, pero no para asistir a la cena.

La última comunicación telefónica entre Kiara y su madre ocurrió durante la madrugada del domingo. La joven debía regresar aproximadamente a las 3:00 a. m., pero se retrasó porque estaba buscando a un primo que también habría asistido a la fiesta.

Durante la llamada, le explicó a su mamá que no lograba encontrarlo. Finalmente, llegó a su vivienda cerca de las 3:30 de la mañana. Poco después de entrar, comenzó a sentirse mal y presentó vómito. Su madre, identificada como María, la ayudó a bañarse y a ponerse ropa limpia antes de que se acostara.

La mujer contó que percibió un olor a alcohol en el vómito de su hija. Sin embargo, aseguró que no notó señales que le hicieran pensar que su estado de salud era tan delicado.

La situación se tornó dramática cuando María fue a revisar a la adolescente y se percató de que no respiraba. De inmediato, solicitó ayuda a través de la línea de emergencias 911.

Los policías que llegaron a la vivienda intentaron reanimarla mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). No obstante, el médico del Servicio de Emergencias Coordinado confirmó que Kiara había fallecido.

En declaraciones a Radio Nihuil, su madre recordó las condiciones en las que llegó la menor después de la celebración.

“Se descompuso y vomitó con olor a vino”, relató.

¿Qué se sabe sobre la investigación por la muerte de Kiara Farías?

La Oficina Fiscal de Rivadavia inició las diligencias para reconstruir lo ocurrido durante las horas previas al fallecimiento. Entre las medidas adoptadas está la recopilación de testimonios de los adolescentes que asistieron al cumpleaños, con el propósito de conocer cómo transcurrió la celebración y establecer si ocurrió alguna situación que pudiera explicar el estado en el que Kiara llegó a su casa.

Por otra parte, el Cuerpo Médico Forense adelanta los estudios correspondientes para determinar la causa de la muerte. Las muestras fueron remitidas al área de Anatomía Patológica y también están previstos análisis de fluidos y un hemocultivo. De acuerdo con la información del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, los resultados definitivos podrían tardar al menos 15 días.

Mientras espera respuestas de las autoridades, María manifestó su preocupación por la posibilidad de que su hija hubiera ingerido alguna sustancia durante la fiesta sin darse cuenta.

En declaraciones a El Siete Mendoza, la mujer aseguró que Kiara no llegó a su casa con comportamientos que le permitieran anticipar un desenlace de esa gravedad.

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“Ella no llegó mareada, no dijo: ‘Ma, me siento muy mal’, ni llegó cayéndose para que yo tenga que pensar que iba a pasar algo más grave”, afirmó.

La madre también expresó sus dudas sobre lo que pudo ocurrir durante la celebración. Sin embargo, la hipótesis de que alguien hubiera alterado la bebida de la adolescente no ha sido confirmada por las autoridades.

Por ahora, los investigadores esperan los resultados de los análisis forenses y los testimonios de quienes estuvieron en el cumpleaños para establecer qué pasó con Kiara y cuáles fueron las causas de su muerte.

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