Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 5,9 se registró en la madrugada de este miércoles 18 de noviembre en Perú, según el boletín emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El informe oficial resalta que el evento sísmico tuvo lugar exactamente a la 1:07 a. m. hora local y su referencia geográfica apunta a la zona de San Juan, en las cercanías de la costa peruana. De acuerdo con la información entregada por el organismo colombiano, la profundidad del movimiento fue clasificada como superficial, es decir, inferior a los 30 kilómetros, un dato relevante para comprender el posible impacto del fenómeno.

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El SGC precisó las coordenadas del epicentro del temblor, ubicándolo a 15,14 grados de latitud sur y 75,92 grados de longitud oeste. Estas cifras permiten situar con exactitud el lugar del suceso, reforzando la importancia de la vigilancia sísmica en territorios cercanos a la actividad tectónica del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, aunque no se mencionan detalles técnicos al respecto en el boletín. La fuente internacional consultada y referenciada tanto por el Servicio Geológico Colombiano como en el informe actualizado corresponde al Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), lo cual aporta solidez y respaldo al reporte inicial divulgado en Colombia.

El boletín del SGC se centra especialmente en la entrega de información referente a los parámetros más relevantes del evento: magnitud, ubicación geográfica y profundidad del movimiento telúrico. En el informe oficial, no se encontró referencia expresa a daños materiales ni a personas lesionadas como consecuencia del temblor. Tampoco se han consignado, hasta el momento, reportes adicionales sobre réplicas u otra clase de consecuencias posteriores, al menos en la información divulgada por los organismos encargados del monitoreo sísmico en la región.

La existencia de este tipo de eventos destaca la importancia de los reportes fiables emitidos por instituciones reconocidas, como el SGC y el USGS. Sin embargo, la información compartida en este caso se limita estrictamente a los datos técnicos del temblor y no incluye evaluaciones sobre impactos sociales o estructurales, un elemento que podría ser incluido en reportes posteriores a medida que se conozcan más detalles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 5,9 en Perú y qué hora ocurrió?

El epicentro del sismo de magnitud 5,9 ocurrió en la zona de San Juan, cerca de la costa peruana. De acuerdo con el boletín del Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico se registró a la 1:07 a. m., hora local, y sus coordenadas geográficas fueron 15,14 grados de latitud sur y 75,92 grados de longitud oeste.

¿Qué significa que un sismo sea de “profundidad superficial” según el SGC?

Cuando el Servicio Geológico Colombiano clasifica un sismo como de “profundidad superficial”, significa que el movimiento telúrico se originó a menos de 30 kilómetros en el interior de la corteza terrestre. Esta característica puede influir en la percepción del temblor en la superficie y potencialmente en su impacto local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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