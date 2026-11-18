El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aterrizará en Bogotá este miércoles 18 de noviembre para cumplir una visita oficial de alto nivel con la cúpula de seguridad colombiana, jornada en la que formalizará la entrega del primer avión de transporte táctico C-130 Hércules destinado a fortalecer las capacidades logísticas y operativas de la Fuerza Pública. El arribo del alto funcionario del gobierno del presidente Donald Trump está programado hacia la 1:00 de la tarde en la base del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), en el occidente de la capital, como parte de una agenda relámpago que concluirá esa misma noche con su retorno a territorio estadounidense.

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La confirmación de esta visita fue entregada por el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, quien destacó el alcance estratégico de este encuentro bilateral en materia de seguridad hemisférica y modernización castrense. Durante la ceremonia oficial y las sesiones de trabajo reservadas, Hegseth estará acompañado por una delegación de funcionarios de Washington con el objetivo de sellar el traspaso inicial de la aeronave y consolidar los canales de asistencia directa entre ambos países.

En la mesa de diálogo prevista en la capital participarán el ministro Jorge Mora y el comandante general de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, quienes revisarán junto al jefe del Pentágono los desafíos urgentes de orden público en el territorio nacional. Uno de los ejes centrales de la conversación será la articulación de capacidades tecnológicas y de inteligencia para contrarrestar el uso creciente de drones por parte de los grupos armados ilegales, fenómeno que ha exigido nuevas respuestas tácticas para proteger a las tropas y a la población civil.

Adicionalmente, las delegaciones de Colombia y Estados Unidos evaluarán la eventual vinculación del país a la iniciativa regional denominada ‘Escudo de las Américas’, así como los mecanismos técnicos y financieros para concretar la incorporación de dos aviones C-130 Hércules adicionales a la flota nacional. Con este paquete de cooperación, el Ministerio de Defensa busca ampliar el alcance de transporte estratégico de tropas, carga y atención humanitaria en zonas apartadas, ratificando la alianza militar entre Bogotá y la administración de Donald Trump.

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