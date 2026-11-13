La suspensión de las salidas de vuelos en los aeropuertos de Estados Unidos por orden de la Administración Federal de Aviación (FAA) llevó a Avianca a anunciar medidas para los pasajeros que tienen viajes programados hacia o desde ese país. La compañía informó que algunos de sus itinerarios podrían presentar modificaciones debido a las restricciones y habilitó cambios de fecha sin penalidades para quienes tengan tiquetes en los próximos días.

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En un comunicado, la aerolínea explicó que los viajeros con vuelos programados para este viernes 13 y sábado 14 de noviembre podrán modificar la fecha de su viaje para volar hasta 15 días después de la fecha inicialmente prevista.

La alternativa estará disponible sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria, aunque estará sujeta a la disponibilidad de los vuelos. La medida aplica para los trayectos desde y hacia Estados Unidos y busca ofrecer opciones a quienes puedan verse afectados por la decisión de las autoridades aeronáuticas.

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Avianca también señaló que los pasajeros cuyos itinerarios sufran cambios recibirán información sobre los ajustes y las alternativas disponibles para reorganizar sus planes de viaje.

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#Actualidad | Avianca permitirá a pasajeros con vuelos desde y hacia Estados Unidos el 13 y 14 de noviembre cambiar su fecha de viaje hasta 15 días después, sin penalidad ni diferencia tarifaria, por las restricciones aéreas ordenadas por la FAA. https://t.co/9IF1X4vg25 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 14, 2026

Qué pasó con los vuelos en Estados Unidos y qué recomienda Avianca

La FAA ordenó mantener en tierra los aviones que tenían previsto despegar desde aeropuertos estadounidenses, en una medida de alcance nacional que comenzó durante la tarde del viernes. La decisión respondió a problemas de comunicación que afectaron varios centros de control de tráfico aéreo y que obligaron a las autoridades a adoptar restricciones por motivos de seguridad.

De acuerdo con reportes de Associated Press, los vuelos que ya estaban en el aire pudieron continuar hacia sus destinos, mientras que las aeronaves procedentes de otros países fueron evaluadas caso por caso para autorizar su llegada.

Ante este panorama, Avianca aseguró que mantiene un monitoreo permanente de la situación y que trabaja en coordinación con las autoridades aeronáuticas y los aeropuertos involucrados.

La compañía recomendó a sus usuarios consultar el estado de sus vuelos en su página web, en la aplicación móvil y a través de sus canales oficiales. También pidió estar atentos a las notificaciones que reciban sobre sus reservas, pues los cambios dependerán de la evolución de las restricciones.

Por ahora, los viajeros con tiquetes para las fechas contempladas en el anuncio pueden revisar las condiciones de modificación y las opciones disponibles antes de dirigirse al aeropuerto.

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