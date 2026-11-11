Momentos de angustia se viven en el sur de Brooklyn, Nueva York, por el colapso parcial de un edificio que provocó un amplio despliegue de los equipos de emergencia. El derrumbe ocurrió durante la tarde de este miércoles 11 de noviembre en el sector de Flatbush, donde las autoridades mantienen las labores de búsqueda ante la posibilidad de que varias personas hayan quedado atrapadas bajo los restos de la estructura.

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El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) confirmó que sus unidades llegaron al lugar para atender la emergencia y localizar a posibles sobrevivientes. Una persona fue rescatada y otra fue encontrada sin vida. Sin embargo, las autoridades todavía no han entregado un reporte oficial sobre el número total de afectados ni las circunstancias que provocaron el colapso.

Las imágenes que circulan desde el sitio muestran a numerosos integrantes de los organismos de socorro trabajando entre los escombros, mientras avanzan las operaciones para descartar que haya más víctimas atrapadas. La prioridad de los equipos consiste en revisar los restos de la edificación y atender a quienes puedan necesitar ayuda.

La emergencia también obligó a tomar medidas de movilidad y seguridad en el sector. El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, confirmó que los organismos de respuesta se encontraban en el lugar y explicó que el derrumbe ocurrió sobre Flatbush Avenue, una zona residencial del sur de Brooklyn. Por cuenta del operativo, la vía permanece cerrada entre Clarendon Road y Bedford Avenue.

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A través de un mensaje, el mandatario explicó que los equipos trabajan para controlar la situación y atender a los habitantes afectados. “trabajan con rapidez para asegurar la zona y ayudar a los neoyorquinos”, señaló al referirse a la respuesta de los organismos de emergencia.

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