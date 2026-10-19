Al menos nueve personas murieron por un deslizamiento de tierra ocurrido este lunes 19 de octubre en una mina artesanal de oro en zona rural de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño. La emergencia se registró hacia las 8:30 de la mañana, entre las veredas El Chambero y Bellavista, y las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar.

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El desprendimiento de lodo y material rocoso cubrió el yacimiento, donde, según estimaciones preliminares, cerca de 30 personas estarían trabajando en la extracción de oro. De acuerdo con información entregada por el secretario de Minas de Nariño, Evelio Aguiño, y el enlace de víctimas del municipio, Cristian Cuéllar Hernández, varias personas quedaron bajo la tierra.

Las primeras labores de búsqueda quedaron en manos de habitantes de la zona, campesinos y miembros de la Defensa Civil, quienes acudieron al lugar con palas y herramientas para intentar encontrar sobrevivientes. Álex González, secretario de Paz y Derechos Humanos del departamento, indicó que el alud sorprendió a los trabajadores y dejó personas desaparecidas.

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La zona presenta dificultades de acceso por las condiciones geográficas de la selva y la situación de orden público en la subregión del Sanquianga, factores que complican la llegada de los equipos oficiales de socorro y del personal médico.

🚧 Un deslizamiento de tierra en una mina artesanal de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, ha dejado preliminarmente nueve cuerpos recuperados y cerca de 30 desaparecidos. Organismos de socorro y la comunidad realizan labores de rescate mientras la Defensoría del Pueblo solicita apoyo aéreo militar y médico urgente al Gobierno Nacional. — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) October 19, 2026

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Defensoría pidió apoyo aéreo para atender la emergencia

Ante la magnitud del derrumbe, la Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno nacional y a las Fuerzas Militares apoyo aéreo para agilizar las labores de rescate y facilitar el traslado de heridos a centros de salud con mayor capacidad de atención.

La entidad también pidió evaluar el traslado del buque hospital Benkos Biojó, que se encontraba en el municipio de Guapi, Cauca, para reforzar la atención médica en esta zona del litoral Pacífico.

Además, la Defensoría hizo un llamado a los grupos armados ilegales que tienen presencia en el territorio para que respeten los corredores humanitarios y permitan el paso de los organismos de socorro y de los peritos de Medicina Legal encargados de identificar los cuerpos.

Mientras continúan las labores de búsqueda, las autoridades deben establecer el número total de afectados y las circunstancias de la emergencia. El balance de al menos nueve personas fallecidas es preliminar y podría cambiar a medida que avancen los trabajos en la mina.

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