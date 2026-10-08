Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Jenny Pardo Pardo se aferra a los recuerdos de su madre, Blanca Emeria Pardo Rosero, como si ella aún estuviera presente. Habla de su mamá en tiempo presente, resaltando que “ha luchado por sus seis hijos, con garras, con dientes, con lo que hubiera para sacarnos adelante”. Estas palabras, recogidas por El Espectador, muestran la fuerza y el papel central que tuvo doña Blanca en su familia, persistiendo siempre en la intención de sacar adelante a sus hijos y nietos en la vereda Plazuelas, municipio de San Bernardo, Nariño.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, desde hace un mes, las circunstancias cambiaron para Jenny y su familia. Ahora, se ve obligada a buscar la presencia de su madre en los recuerdos, en los gestos cotidianos de sus hermanos y en una antigua fotografía guardada en un dije. El motivo es devastador: el 30 de agosto de 2026 fue el último día con vida de doña Blanca, una mujer campesina de 72 años que, según lo conocido hasta ahora, habría sido atacada y abusada sexualmente en su propia vereda.

El impacto de esta pérdida no solo reside en la ausencia, sino en la incertidumbre. Jenny Pardo explicó a El Espectador que, después de un mes del trágico hecho, ella y sus hermanos siguen esperando respuestas de parte de las autoridades. Afirma que ninguna institución les ha comunicado detalles, avances o siquiera una razón clara sobre lo que le sucedió realmente a su madre. Este silencio institucional solo agrava el dolor de la familia y profundiza su duelo, que se convierte en una exigencia constante por verdad y justicia.

El caso de doña Blanca ilustra el desamparo que pueden vivir las familias campesinas tras hechos de violencia, especialmente cuando las instituciones no entregan respuestas oportunas ni transparentes. La herida se mantiene abierta no solo por el vacío irremediable, sino también por la falta de información y el desconocimiento de los motivos reales del fallecimiento. Mientras tanto, la familia Pardo sigue esperando que el sistema judicial cumpla su función y esclarezca lo ocurrido, en la esperanza de alcanzar alguna forma de consuelo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Blanca Emeria Pardo Rosero en San Bernardo?

Según medios como El Espectador, se conoce que Blanca Emeria Pardo Rosero, una mujer campesina de 72 años, habría sido atacada y abusada sexualmente el 30 de agosto de 2026 en la vereda Plazuelas, municipio de San Bernardo (Nariño). Sin embargo, hasta el momento la familia no ha recibido información clara de las autoridades sobre las causas exactas de su muerte ni sobre los avances en la investigación.

¿Qué reclaman los familiares de Blanca Emeria Pardo Rosero tras su fallecimiento?

De acuerdo con la entrevista de El Espectador, los familiares de Blanca Emeria Pardo Rosero exigen respuestas inmediatas y transparencia de parte de las autoridades frente a lo sucedido. Aseguran que, a un mes del hecho, ninguna autoridad les ha informado oficialmente las causas o detalles del crimen, lo que mantiene a la familia en una situación de incertidumbre y dolor.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.