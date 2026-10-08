Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El caso de Luz Edenis Méndez Ramírez, conocida como Lucy, ha causado conmoción en el municipio de Chaparral, Tolima, luego de que se confirmara su asesinato tras varios días de búsqueda e incertidumbre. Lucy, quien se dedicaba al mototaxismo y era madre de dos hijos menores de edad, desapareció el domingo 4 de octubre al ingresar por el sector de Tuluní en el municipio, aproximadamente a las 5:40 de la tarde, mientras se movilizaba en la motocicleta que utilizaba para su trabajo.

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El hallazgo de su cuerpo se produjo el miércoles 7 de octubre en la vereda Balcones, corregimiento de La Marina. La situación generó inicialmente confusión, pues había otra joven reportada como desaparecida y el estado avanzado de descomposición dificultaba la identificación. Según reportó la Defensa Civil del Tolima, se pensó en un primer momento que se trataba de una menor de 17 años, pero posteriormente se confirmó que el cuerpo correspondía a Luz Edenis Méndez Ramírez.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, fue una de las primeras autoridades en pronunciarse sobre el caso, lamentando el hallazgo y señalando que el CTI de la Fiscalía y la Sijín estaban a cargo de los procedimientos legales y forenses. Matiz indicó que, debido al estado del cuerpo, en ese momento no era posible establecer plenamente la identidad ni determinar la causa de la muerte, por lo que insistió en esperar los resultados de los análisis forenses y pidió una investigación rigurosa para llevar a los responsables ante la justicia.

El jueves 8 de octubre, el alcalde de Chaparral, Helvert González Mora, confirmó oficialmente que el cuerpo hallado correspondía a Lucy. Expresó su rechazo al crimen y solidaridad con la familia de la víctima, calificando el hecho como una situación dolorosa que ha afectado profundamente a la comunidad local. González Mora exigió también celeridad en las investigaciones para identificar a los responsables del asesinato.

Uno de los elementos que aún se investiga es el paradero de la motocicleta de Luz Edenis, ya que no fue encontrada junto a su cuerpo. Las autoridades buscan determinar si la desaparición del vehículo tiene relación directa con el crimen. Adicionalmente, circulan versiones que indican que Lucy habría sido asesinada de un disparo en el pecho, aunque hasta el momento esto no ha sido confirmado oficialmente. El CTI de la Fiscalía está reconstruyendo los últimos movimientos de la mujer y no se ha establecido aún el móvil del homicidio.

La desaparición y muerte de Lucy generó gran preocupación en Chaparral, donde sus familiares y allegados promovieron acciones de búsqueda, incluidas revisiones de cámaras de seguridad. Tras la confirmación de su asesinato, la comunidad convocó a una velatón la noche del 8 de octubre en el Parque de los Presidentes para exigir justicia y rechazar la violencia contra las mujeres bajo el mensaje “¡Ni una más!”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe del paradero de la motocicleta de Luz Edenis Méndez Ramírez?

Hasta el momento, la motocicleta que Luz Edenis utilizaba para su trabajo como mototaxista no ha sido encontrada junto a su cuerpo, según información disponible. Las autoridades investigan si la desaparición del vehículo puede estar relacionada con el crimen, pero el dato sigue sin confirmación final y es parte central de la investigación adelantada por el CTI de la Fiscalía.

¿Qué avances existen en la investigación por el asesinato de Luz Edenis Méndez Ramírez en Chaparral?

Según lo informado por el alcalde Helmert González Mora y la gobernadora Adriana Magali Matiz, el CTI de la Fiscalía y la Sijín adelantan la investigación para esclarecer los hechos. Aunque circulan versiones sobre la posible causa de muerte, las autoridades aún no han confirmado oficialmente detalles del crimen ni el móvil, y continúan los procedimientos forenses para identificar a los responsables.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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