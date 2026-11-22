Por: Caracol TV

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Un grave accidente de tránsito se registró en el municipio de Cajamarca, Tolima, luego de que una tractomula presuntamente presentara una falla mecánica y terminara impactando una vivienda y varios locales comerciales. El hecho dejó un trágico saldo de cinco fallecidos y nueve heridos, además de la angustia por los graves daños materiales y una intensa movilización de los organismos de emergencia.

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De acuerdo con los primeros reportes conocidos, el vehículo de carga se habría quedado sin frenos mientras descendía por una vía de la zona. Al parecer, el conductor intentó maniobrar para evitar una tragedia de mayores proporciones, pero finalmente el tractocamión terminó fuera de control y chocó contra varias estructuras ubicadas a un costado de la carretera.

Imágenes de grave accidente en Cajamarca, Tolima

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud del impacto. En los videos se observa el pesado automotor incrustado en parte de los inmuebles afectados, mientras residentes y transeúntes se acercan para evaluar los daños. Algunas edificaciones resultaron con afectaciones en fachadas, muros y techos, lo que obligó a la intervención inmediata de las autoridades locales.

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Tras la emergencia, unidades del Cuerpo de Bomberos, personal de Gestión del Riesgo y agentes de tránsito acudieron al lugar para atender la situación y verificar el estado de las personas que se encontraban en la zona al momento del accidente. Además, se realizaron labores de aseguramiento del área con el fin de evitar nuevos riesgos derivados de la estructura comprometida de algunas construcciones. A través de sus redes sociales, la Defensa Civil compartió imágenes de las labores de rescate en la zona.

#EnDesarrollo #Cajamarca | Así avanza el trabajo articulado de nuestros voluntarios de la @DefensaCivilCo y los organismos de socorro en el rescate y traslado de las personas lesionadas tras el accidente vial. 🚑🧡 Seguimos en el punto brindando atención oportuna. #Tolima pic.twitter.com/wrNwz6eRlm — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) November 23, 2026

“Voluntarios de la @DefensaCivilCo atienden un grave accidente de tránsito con múltiples personas lesionadas. Se brinda atención prehospitalaria en la emergencia en coordinación con los organismos de respuesta. Facilite el paso de vehículos de emergencia”, escribió Defensa Civil en su cuenta en X.

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Se adelantan inspecciones técnicas para determinar las causas exactas que provocaron la pérdida de control del vehículo. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades trabajan en la evaluación de los daños materiales y en el acompañamiento a las familias afectadas por el choque. Asimismo, se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente y las conclusiones preliminares de las inspecciones realizadas en el vehículo involucrado.

#Cajamarca | Voluntarios de la @DefensaCivilCo atienden un grave accidente de tránsito con múltiples personas lesionadas. Se brinda atención prehospitalaria en la emergencia en coordinación con los organismos de respuesta. Facilite el paso de vehículos de emergencia. #Tolima pic.twitter.com/hWMh4O4QQO — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) November 23, 2026

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