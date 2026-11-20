Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Albeiro Naranjo Cardona, comerciante de 46 años, fue hallado sin vida en la vereda La Zulia, ubicada en zona rural de Casabianca, en el norte del Tolima. El hecho ocurrió la tarde del jueves 19 de noviembre, según la información facilitada por las autoridades. De acuerdo con lo confirmado, el cuerpo del hombre fue encontrado con varias heridas que, aparentemente, fueron causadas por disparos de arma de fuego. Esta situación conmocionó a los habitantes de la vereda La Zulia y también a la comunidad de La Graciela, quienes expresaron su preocupación por la seguridad y el ambiente en sus territorios.

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Naranjo Cardona era conocido en Casabianca por su actividad comercial y su presencia en la vida cotidiana de la zona. La noticia sobre su muerte generó alarma y un sentimiento de inseguridad entre los residentes. Tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades actuaron rápidamente. El mayor Giovani Rojas Barrero, comandante del Distrito de Policía de Líbano, manifestó que las lesiones observadas sugieren que se trató de una muerte violenta. De inmediato, personal de la Seccional de Investigación Criminal, conocida como Sijín, asumió las diligencias urgentes para recolectar elementos materiales probatorios que permitan aportar claridad sobre los hechos.

La Sijín se encarga en Colombia de realizar actos urgentes y adelantar investigaciones en casos relacionados con crímenes de alto impacto. En este caso, su labor consiste en determinar las circunstancias exactas del homicidio, identificar a los responsables y esclarecer los posibles móviles detrás de este ataque. Sin embargo, hasta el momento, la Policía no ha revelado detalles sobre sospechosos ni sobre la forma en que se llevó a cabo el ataque contra el comerciante. La falta de información mantiene la preocupación en la zona rural.

Ante el hermetismo frente a los avances de la investigación, la Policía invitó a la comunidad a colaborar con datos que puedan ayudar al esclarecimiento del caso. Quienes tengan información relevante pueden comunicarse con la línea 123 o acercarse a las patrullas más cercanas. La institución se comprometió a mantener en reserva la identidad de quienes suministren información, buscando así fomentar la cooperación ciudadana y avanzar en el esclarecimiento de este hecho que ha generado conmoción en Casabianca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el avance en la investigación sobre el homicidio de Albeiro Naranjo Cardona en Casabianca?

Hasta el momento, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía y citada en el artículo, no se han confirmado sospechosos ni detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque a Albeiro Naranjo Cardona. La Sijín asumió la investigación y continúa trabajando para esclarecer el caso, pero las autoridades han mantenido en reserva los avances concretos.

¿Qué es la Sijín y cuál fue su papel en el caso de Albeiro Naranjo Cardona?

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) es una unidad de la Policía encargada de adelantar investigaciones y diligencias en el ámbito judicial, especialmente en casos graves como homicidios. En este caso específico, la Sijín realizó actos urgentes tras el hallazgo del cuerpo e inició la investigación para establecer los móviles, esclarecer los hechos y hallar a los responsables del homicidio de Albeiro Naranjo Cardona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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