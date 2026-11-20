Nuevos cuestionamientos surgieron alrededor de la formación académica de Luz Verónica Estrada, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Esta vez, una funcionaria del colegio donde supuestamente habría obtenido su título de bachiller aseguró que la congresista no terminó sus estudios en esa institución. Así lo reveló Noticias Caracol.

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Se trata de María Carolina Marín, secretaria auxiliar administrativa del colegio Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicado en el municipio de Caramanta, Antioquia. En entrevista con Noticias Caracol, la funcionaria afirmó que los registros académicos del establecimiento no respaldan la supuesta graduación de Estrada.

Según explicó Marín al medio de comunicación, la representante cursó hasta octavo grado, pero no aprobó ese año escolar. Además, nunca regresó al colegio para repetirlo, por lo que no completó su formación académica en esa institución.

La funcionaria también puso en duda la autenticidad de los documentos que circulan con el nombre de la congresista. De acuerdo con su testimonio ante Noticias Caracol, tanto el diploma como el acta de grado tienen firmas que ella no reconoce como propias.

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Esta nueva declaración se suma a la controversia que enfrenta Estrada por sus credenciales académicas. Días atrás, la Universidad Nacional también aclaró que la representante no figura como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la sede Medellín.

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