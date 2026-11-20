Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Después de más de cuatro décadas de incertidumbre, Luis Alejandro Munevar Ramírez, hijo de Indalecio Munevar Domínguez, continúa exigiendo la verdad sobre el paradero de su padre y solicitando la corrección de una información publicada en 2011, que daba por concluida la búsqueda que su familia aún sostiene como inconclusa. Según lo informó Q’hubo Ibagué, ese año el portal tituló una nota como "Terminó la búsqueda 29 años después", mencionando que el profesor había aparecido, situación que Luis Alejandro desmiente y afirma que nunca hubo confirmación oficial del hallazgo de su padre.

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El caso se remonta al 12 de noviembre de 1982, cuando Indalecio Munevar, profesor asociado de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad del Tolima, desapareció tras salir a revisar un cultivo de arroz en Cartagena del Chairá, Caquetá. Desde entonces, su familia perdió todo rastro. Luis Alejandro sostiene que la desaparición estaría relacionada con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Solo doce días después, la Universidad del Tolima expidió la Resolución 859, declarando el abandono del cargo del docente y dejando vacante su puesto, aludiendo motivos que no habían podido establecerse. Este acto administrativo fue duramente cuestionado por la familia, pues según Luis Alejandro, no se consideraron las circunstancias forzadas de la desaparición y pide la revocatoria, dado que en ningún momento la ausencia fue voluntaria.

El impacto de la noticia publicada en 2011 agravó el dolor de la familia. Si bien en un momento se les notificó sobre el presunto hallazgo de los restos de Indalecio, posteriormente se aclaró que había sido un error y que la identidad del cuerpo nunca fue verificada. A pesar de ello, la noticia se divulgó presentando el caso como solucionado, lo que motivó a Luis Alejandro a exigir su rectificación por parte de El Nuevo Día y los medios involucrados.

Desde 2025, el hijo del profesor mantiene contacto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, sin que hasta ahora se haya esclarecido el destino de Indalecio. La lucha de la familia ha escalado hasta instancias internacionales. El 10 de noviembre de 2026, Luis Alejandro presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha recibido la petición bajo el número P-3090-26. Además, insistió ante la Universidad del Tolima y la Gobernación del Tolima, solicitando una disculpa y el reconocimiento institucional de que la desaparición no fue voluntaria y que se limpie el nombre del docente.

La familia Munevar sigue esperando respuestas y una reparación simbólica frente a la ausencia que ha marcado a dos generaciones, con el anhelo persistente de que el caso no sea archivado como uno más entre tantos sin resolver.

¿Cuál es la petición principal de la familia Munevar frente a la desaparición de Indalecio?

La familia solicita principalmente que se rectifique la información publicada en 2011, que erróneamente dio por resuelta la desaparición de Indalecio Munevar Domínguez, y que se revoque la Resolución 859 de la Universidad del Tolima, reconociendo que su ausencia no fue voluntaria. También esperan una disculpa institucional y el reconocimiento de las circunstancias reales de la desaparición del docente.

¿Qué papel cumple la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Indalecio Munevar?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió la petición presentada por Luis Alejandro Munevar en 2026, lo que implica que el caso fue registrado y será analizado en el ámbito internacional. Sin embargo, este trámite solo acredita la recepción de la solicitud y no constituye una decisión de fondo sobre la desaparición ni sobre las peticiones de la familia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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