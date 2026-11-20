Además de la frecuencia de los temblores en Colombia, la creciente utilización de cargas explosivas contra casetas de peaje representa actualmente una preocupante estrategia violenta que inquieta tanto a las instituciones estatales como a los habitantes en múltiples regiones colombianas.

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Cifras preliminares recopiladas por Indepaz contabilizan exactamente 15 episodios vinculados con esta modalidad ofensiva entre el 7 de agosto y mediados de noviembre, sumando 11 detonaciones efectivas y cuatro tentativas frustradas.

Según documentó el centro de estudios, los atentados ocurrieron en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Huila, Meta, Nariño, Tolima y Casanare, afectando reiteradamente incluso unas mismas estaciones viales.

Precisamente en territorio casanareño ocurrió una detonación sumamente potente donde los responsables habrían empleado más de 100 kilos de material explosivo para destruir la infraestructura vial.

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“Siempre los peajes han sido uno de los puntos donde más se ha venido atacando, especialmente por parte de los grupos armados en el departamento del Cauca, ese ha sido digamos un accionar permanente en contra de estos peajes, pero el incremento de la posesión de Abelardo de la Espriella en contra por parte de los grupos armados en contra de los peajes, pues ha sido notorio. Decir que del 8 de agosto al 15 de noviembre se han registrado 11 atentados efectivos contra estos peajes y 4 que han sido tentativa pues es un incremento con un altísimo porcentaje”, advirtió el director de Indepaz, Leonardo González Perafán.

Más allá de destruir bienes materiales, estas agresiones a los peajes buscan golpear puntos neurálgicos para la conectividad terrestre y la presencia institucional, otorgándoles un fuerte valor simbólico dentro de la confrontación armada.

“Los peajes son símbolos que generan al atacarlos, pues por supuesto, primero genera un temor contra la población civil. Los peajes también es una zona donde hay disputa por el territorio, por diversas rutas, por diversos grupos armados, altera el funcionamiento del Estado”, puntualizó el investigador.

Adicionalmente, este tipo de acciones violentas pretende infundir zozobra entre los viajeros cotidianos y presionar económicamente a quienes circulan por corredores viales estratégicos disputados por organizaciones ilegales.

De acuerdo con los registros consolidados por Indepaz, gran parte de los hostigamientos corresponde al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, operando principalmente en Cauca, Valle del Cauca, Huila, Nariño y Meta.

Por su parte, respecto al grave atentado registrado en Casanare, organismos de inteligencia del Ejército atribuyeron directamente la autoría material al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Frente a este complejo panorama de seguridad vial, resulta indispensable robustecer las labores de inteligencia preventiva para neutralizar amenazas antes de su ejecución sobre la red nacional de carreteras.

Igualmente, las autoridades requieren atender oportunamente las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y desplegar respuestas estatales integrales capaces de proteger efectivamente tanto la movilidad como a las comunidades regionales.

¿Dónde han hecho atentados a peajes en Colombia en Gobierno De la Espriella?

Entre el 7 de agosto y mediados de noviembre de 2026, Colombia registró 15 acciones con explosivos contra estaciones de peaje durante el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Del total de episodios documentados en distintos corredores viales nacionales, exactamente 11 correspondieron a detonaciones efectivas mientras otros cuatro fueron intentos frustrados oportunamente por las autoridades.

Geográficamente, los atentados se concentraron en siete departamentos específicos del territorio colombiano: Cauca, Valle del Cauca, Huila, Meta, Nariño, Tolima y Casanare.

El departamento del Cauca lideró ampliamente las estadísticas nacionales al concentrar siete de las once explosiones confirmadas, afectando puntos estratégicos como Mondomo, Villa Rica y La Agustina.

En el Valle del Cauca, los grupos armados atacaron la caseta ubicada en el sector de Mediacanoa utilizando explosivos lanzados desde motocicletas contra la infraestructura vial.

Por su parte, Huila sufrió una fuerte escalada el 15 de noviembre de 2026 con un carro bomba en Neiva y otro explosivo desactivado en Los Cauchos.

Esa misma madrugada también estalló una carga explosiva en el peaje de Pipiral, situado sobre la vía al Llano entre Villavicencio y Bogotá dentro del departamento del Meta.

Adicionalmente, en Casanare ocurrió una potente detonación que empleó más de cien kilos de material explosivo, sumándose a otros hechos violentos reportados en Nariño y Tolima.

De este modo, la infraestructura vial colombiana enfrenta una ofensiva coordinada mediante drones, motocicletas y carros bomba que obligó al Ejecutivo a reforzar la vigilancia militar en carreteras.

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