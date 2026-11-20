Por: Portal Bogotá

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La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) organiza un evento significativo en Bogotá titulado "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", orientado a visibilizar y fortalecer las voces de las mujeres en un entorno artístico y cultural. Esta jornada, que se desarrollará el jueves 26 de noviembre de 2026 en el Parque Santander, en pleno centro de la capital, reúne a grupos de mujeres provenientes de distintas localidades como Santa Fe, Los Mártires, La Candelaria, Sumapaz, Kennedy y Rafael Uribe Uribe. La convocatoria no solo busca generar un espacio de expresión colectiva, sino también promover el reconocimiento y la reivindicación de los derechos de las mujeres, invitando a toda la ciudadanía a asistir de manera gratuita, de acuerdo con información oficial de la FUGA.

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El evento tendrá como eje central diversas manifestaciones artísticas, entre ellas música y danza, que serán el vehículo para reflexionar sobre la prevención de violencias basadas en género. Según FUGA, la apuesta es utilizar el arte como herramienta de resistencia, empoderamiento y transformación social. Las actividades propuestas permitirán el intercambio de experiencias y el reconocimiento de la pluralidad cultural de Bogotá, al tiempo que fortalecen la participación activa de las mujeres en escenarios públicos.

De acuerdo con la FUGA, el encuentro tiene el objetivo de visibilizar la importancia de espacios culturales que fomenten la discusión, la memoria y la transformación social frente a las violencias que enfrentan las mujeres. Esto se expresa en las intervenciones artísticas, que llevan al espacio público mensajes de solidaridad, defensa de una vida libre de violencias y reivindicación de derechos. La programación destaca el talento y la capacidad creativa de las mujeres, ofreciendo también un reconocimiento a su papel fundamental en la construcción de comunidades equitativas.

Durante la jornada, seis agrupaciones compartirán su arte y experiencias: Cuarteto IXORA, Las Orquídeas Sumapaceñas, Chirimía Alegres Citadinas, Batucada Feminista, Danza Embera Wera y la Agrupación Mujeres en el Arte. Cada una aportará desde distintas expresiones para fortalecer redes de apoyo femenino y cuestionar la normalización de la violencia, partiendo del convencimiento, según expresa la FUGA, de que una vida libre de violencias no debe ser un privilegio, sino un derecho fundamental.

El evento se presenta así como una invitación abierta a la ciudadanía para construir memoria y reafirmar el valor de la cultura como herramienta de transformación social y defensa de los derechos de las mujeres en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es el evento de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño sobre prevención de violencias de género en Bogotá?

Según la información proporcionada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, la jornada se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre de 2026, en el Parque Santander, ubicado en la carrera Séptima con calle 15, en el centro de Bogotá. La entrada al evento es libre y gratuita para toda la ciudadanía interesada en apoyar y reflexionar sobre la prevención de las violencias basadas en género.

¿Qué significa prevención de violencias basadas en género en el contexto de este evento cultural?

Prevención de violencias basadas en género hace referencia a las acciones, reflexiones y actividades encaminadas a evitar todo tipo de violencia o discriminación ejercida contra las mujeres por motivos de su género. En este evento, la prevención se aborda mediante expresiones artísticas y culturales que promueven el reconocimiento de derechos, la solidaridad y la reivindicación de una vida libre de violencias, según lo planteado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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