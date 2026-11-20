Por: Portal Bogotá

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La Navidad 2026 ha llegado con fuerza a los centros comerciales de Bogotá, según información publicada por Portal Bogotá. En esta temporada, diferentes establecimientos han preparado agendas con actividades para todos los gustos y edades, acompañadas de impresionantes decoraciones y alumbrados que adornan no solo los interiores, sino también las fachadas. Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con la fuente, estos eventos no hacen parte de la agenda cultural oficial de la ciudad, por lo que cada visitante debe consultar los horarios y condiciones específicas de cada actividad antes de participar.

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Entre los planes destacados se encuentra la ‘Fashion Christmas Experience’ en el centro comercial El Edén, en Kennedy, donde los asistentes podrán disfrutar de juegos, piscina de pelotas y espacios inmersivos inspirados en las grandes capitales de la moda. Por su parte, Gran Estación ofrece el ‘Nevado de Cascanueces’, una experiencia interactiva con esquí, espectáculos musicales y la presencia de la Orquesta Nacional Sinfónica de Colombia.

El centro comercial Avenida Chile, en Chapinero, conmemora los 141 años de la localidad con eventos especiales para la noche de las velitas, novenas de aguinaldos y empaque de regalos. Santafé, en Suba, presenta el Parque Mágico, Expreso de Santa y shows itinerantes, mientras que en Nuestro Bogotá, en Engativá, la familia puede disfrutar de talleres, piscinas de pelotas y un atractivo alumbrado.

Plaza de las Américas, en Kennedy, invita a vivir la novena de aguinaldos con villancicos y oraciones tradicionales. Centro Mayor, en Antonio Nariño, convierte su Plaza de Eventos en un universo mágico con la actividad ‘Juguetópolis y el Reino de los Sueños’ hasta el 13 de diciembre de 2026. El Andino, en Chapinero, transforma sus espacios en un Polo Norte con osos polares y copos de nieve para sumergirse en el ambiente navideño.

Otros centros comerciales como Diverplaza y Plaza Imperial en Suba, Hayuelos en Fontibón, Portal 80 y Titán Plaza en Engativá, así como Unicentro en Usaquén, ofrecen desde escenarios artísticos, conciertos, exposiciones, clases de baile hasta experiencias inmersivas de nieve real a -16 °C. De acuerdo con Portal Bogotá, todas estas actividades buscan sorprender y unir a las familias de Bogotá bajo el brillo de la navidad, aunque siempre es fundamental tomar precauciones y velar por la seguridad de los grupos familiares, especialmente menores y personas mayores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades navideñas más destacadas en los centros comerciales de Bogotá para 2026?

Las actividades más resaltadas incluyen experiencias interactivas como la Fashion Christmas Experience en El Edén, el Nevado de Cascanueces de Gran Estación, shows musicales, parques temáticos, conciertos de la Orquesta Nacional Sinfónica de Colombia, talleres creativos, alumbrados especiales y experiencias inmersivas con nieve real. Además, varios centros comerciales ofrecen novenas, desfiles, actividades para niñas, niños y talleres para toda la familia, según el recuento de Portal Bogotá.

¿Qué significa una ‘experiencia inmersiva’ en los planes navideños de los centros comerciales de Bogotá?

De acuerdo con Portal Bogotá, una experiencia inmersiva en este contexto refiere a actividades que permiten a las personas visitantes sentirse parte del escenario o historia, interactuando con elementos temáticos, juegos, decoraciones o tecnología que los transporta a un ambiente navideño específico, como el Polo Norte o escenas de cuentos, favoreciendo así la participación activa y el entretenimiento familiar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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