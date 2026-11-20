El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, dio inicio este viernes 20 de noviembre a las obras de ampliación de la autopista Norte, en Bogotá, un proyecto que busca mejorar la conexión entre la capital y los municipios de la Sabana. En el acto estuvo acompañado por el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, quien destacó la importancia de avanzar con esta intervención vial.

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La orden para comenzar los trabajos se dio de una manera particular: con un radioteléfono en la mano, el jefe de Estado hizo una cuenta regresiva y pidió protección para los trabajadores antes de dar luz verde al proyecto. “A la cuenta de tres le damos inicio a la obra, no sin antes encomendarla a Dios, para que proteja a todos los trabajadores y nos ayude a concretar un sueño que solamente es posible en la Patria Milagro”, expresó.

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Después de sus palabras, De la Espriella dio la instrucción definitiva: “Uno, dos, tres, que inicie la obra, procedan”. Desde el otro lado de la comunicación, un operario respondió al mandatario y confirmó el comienzo de las labores: “Es un honor recibir su instrucción; con su autorización y de la mano de Dios, le damos inicio a las obras del proyecto Acceso Norte Fase 2. Firmes por la patria”.

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El presidente De La Espriella, con radioteléfono en mano, ordenó el inicio del proyecto de ampliación de la autopista Norte en Bogotá: “A la cuenta de tres damos inicio a la obra, no sin antes encomendarla a Dios”. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/PbxWWODywT — Revista Semana (@RevistaSemana) November 20, 2026

Por su parte, Galán celebró el arranque de la intervención y aseguró que el proyecto logró avanzar durante el trabajo conjunto entre la Alcaldía y el Gobierno nacional. “La obra de ampliación de la Autopista Norte de Bogotá ya inició y será una realidad”, escribió el alcalde en su cuenta de X. También señaló que la administración distrital consiguió destrabar los asuntos que estaban bajo su responsabilidad y que el presidente se comprometió a impulsar la iniciativa desde su llegada.

El mandatario distrital explicó que uno de los cambios principales será la ampliación de la Autopista Norte, que pasará de seis a 12 carriles. Además, el proyecto contempla la construcción de nuevos andenes y ciclorrutas para mejorar las condiciones de movilidad de quienes se desplazan por ese corredor. Según Galán, el plan Accesos Norte incluye cerca de 18 kilómetros de intervención, distribuidos entre la autopista Norte, la carrera Séptima y la vía perimetral de Sopó.

Galán sostuvo que el alcance de las obras va más allá de la infraestructura vial y que sus beneficios se reflejarán en la vida de quienes se movilizan entre Bogotá y los municipios cercanos. “Estas inversiones significan mucho más que nuevas vías: representan desarrollo, progreso, más oportunidades y mejor calidad de vida para millones de personas”, afirmó. El alcalde agregó que el proyecto hace parte de las intervenciones con las que buscan transformar la infraestructura de la capital.

La obra de ampliación de la Autopista Norte de Bogotá ya inició y será una realidad. En nuestra administración logramos destrabar lo que nos correspondía y el presidente @ABDELAESPRIELLA, desde su llegada, se comprometió con esta obra y trabajó para que el proyecto avanzara, por… pic.twitter.com/oN6DC3Qh6N — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 20, 2026

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.