Por: El Espectador

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Kevin Alejandro Álvarez Monroy fue identificado por la Fiscalía General de la Nación como presunto integrante del Clan del Golfo y capturado en las últimas horas en el aeropuerto El Dorado. La detención de Álvarez no solo representa un importante avance en la lucha contra el crimen organizado, sino que también es resultado de una investigación internacional, ya que este ciudadano fue extraditado desde Madrid, España. Según los reportes oficiales de la Fiscalía, la ubicación de Álvarez en Europa se logró gracias a una circular azul de Interpol, solicitada expresamente por la entidad colombiana.

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De acuerdo con la información recopilada por la Fiscalía General, Álvarez estaría involucrado en una de las llamadas oficinas de cobro pertenecientes a la estructura criminal Gonzalo Oquendo Urrego, dentro del Clan del Golfo. Su accionar delictivo tendría influencia en Villavicencio y en varios municipios del departamento del Meta, donde habría perpetrado extorsiones y actos violentos dirigidos contra comerciantes y ciudadanos de la región. La operación para ejecutar esta detención fue realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, mostrando la colaboración entre varias autoridades para combatir estructuras criminales de alto impacto.

En las próximas horas, la Fiscalía, a través de la Unidad Especial de Investigación, presentará a Álvarez ante un juez de control de garantías. Inicialmente, se le imputarán cargos por concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio, lo que permitirá avanzar en el proceso judicial en su contra. Este caso cobra especial relevancia, ya que la Fiscalía relaciona a esta subestructura del Clan del Golfo con el asesinato del líder social Juan Carlos Nieto Calvario, ocurrido el 2 de febrero de 2022 en la vereda San Miguel de Guarupay, Cabuyaro (Meta).

Según la información oficial, Nieto, quien había asumido la presidencia de la Junta de Acción Comunal apenas un día antes de su asesinato, fue atacado por cuatro hombres en moto que irrumpieron en su vivienda. La alcaldesa de Cabuyaro, Diana Evelia Mendoza, expresó su rechazo por el crimen y envió condolencias a la familia de la víctima, resaltando el compromiso social de Nieto como líder y su participación política en el municipio. Estas acciones criminales, asociadas al Clan del Golfo, evidencian el grave contexto de amenazas contra los líderes sociales en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue capturado Kevin Alejandro Álvarez Monroy en Colombia?

Kevin Alejandro Álvarez Monroy fue capturado tras ser extraditado desde Madrid, España, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con las autoridades, Álvarez está vinculado a una oficina de cobro del Clan del Golfo y se le investiga por extorsiones, homicidio y su presunta participación en el asesinato del líder social Juan Carlos Nieto Calvario en Cabuyaro (Meta).

¿Qué es una oficina de cobro dentro de una estructura criminal como el Clan del Golfo?

Una oficina de cobro, según la información de la Fiscalía General de la Nación, es una subdivisión específica de una organización criminal dedicada a extorsionar y ejercer presión violenta sobre comerciantes y ciudadanos, exigiendo pagos ilegales bajo amenazas, como ocurre en la estructura Gonzalo Oquendo Urrego del Clan del Golfo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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