Por: El Espectador

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La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara escogida por el Pacto Histórico, tras las sospechas sobre la autenticidad de su título profesional. Según se reportó, Estrada Holguín habría presentado un diploma falso como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, sede Medellín, así como una tarjeta profesional presuntamente inválida, para aspirar a cargos públicos y trabajar durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

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El caso tomó relevancia luego de darse a conocer una carta, fechada el 23 de octubre de 2025 y proveniente de la Universidad Nacional, en la que se desmiente categóricamente la existencia del título universitario que la congresista afirmó poseer y que presentó ante el Congreso. Como señala el documento, divulgado la noche del 18 de noviembre, "se certifica que después de revisados los archivos tanto físicos como digitales de esta dependencia, no se encontró ningún registro de que sea egresada de esta universidad y sede del programa curricular del pregrado antes mencionado". Esta afirmación oficial desató una polémica que involucra tanto la credibilidad política de Estrada Holguín como el rigor en la verificación de antecedentes de los funcionarios públicos.

Poco después, la Universidad Nacional emitió un comunicado en la mañana del 19 de noviembre para reiterar que la autenticidad de sus títulos se valida a través de procesos y registros formales, los cuales consideran tienen un sistema de protección altamente estandarizado. Además, la universidad informó que ya había formalizado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, presentándola el 20 de noviembre de 2025 y radicándola el 4 de diciembre de ese mismo año, como lo confirmó el rector José Ismael Peña.

Mayor peso adquirieron las dudas cuando Verónica Botero Fernández, exdecana de la Facultad de Minas entre 2018 y 2024, explicó en entrevista con varios medios que la firma en el supuesto diploma de Estrada no corresponde a ninguno de los decanos en funciones durante la fecha consignada; tampoco a su propia firma, pese a coincidir el título en cuestión con su periodo en la decanatura. Según Botero, los diplomas verdaderos llevan las firmas del decano, el rector y el secretario general. En el presentado, solo la firma del decano, que no era legítima, despertó más sospechas.

Ante el escándalo y el creciente número de evidencias, incluso miembros del Pacto Histórico, como el senador Agmeth Escaf, solicitaron por redes sociales la renuncia de Estrada Holguín, señalando que no corresponde mantener su curul en medio de cuestionamientos tan graves. Para consultar más sobre temas judiciales y de derechos humanos, se sugiere visitar la sección Judicial de El Espectador.

¿De qué acusan a Luz Verónica Estrada Holguín según la Universidad Nacional?

De acuerdo con documentos oficiales entregados por la Universidad Nacional y citados en la investigación, Luz Verónica Estrada Holguín es acusada de presentar un diploma universitario falso como ingeniera de Minas y Metalurgia, así como documentos relacionados, para sustentar su ejercicio público. La universidad certificó que no hay registro físico ni digital de que Estrada haya sido egresada de esa sede o carrera, invalidando la legitimidad de su supuesta titulación.

¿Cómo verifica la Universidad Nacional la validez de sus títulos y diplomas?

La Universidad Nacional explica que sigue procedimientos académicos y administrativos formales para la expedición y verificación de sus títulos y certificaciones. Estos procedimientos están estandarizados y cuentan con sistemas de protección que buscan evitar fraudes. Para autenticar un diploma, se revisa que las firmas de las autoridades de turno —decano, rector y secretario general— sean legítimas y correspondan a quienes ejercían el cargo en la fecha de graduación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.