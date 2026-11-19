Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) convoca a la ciudadanía de Bogotá a participar en la jornada de vacunación programada para este viernes 20 de noviembre de 2026. Para beneficiarse de este servicio, usted debe acercarse con su documento de identidad a uno de los puntos habilitados en la ciudad. De acuerdo con información de la SDS, la campaña permite iniciar, continuar o completar esquemas de vacunación y busca proteger a la población contra enfermedades prevenibles como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. Además, resalta la disponibilidad de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), destinada a niños y niñas de entre 9 y 17 años, como parte de los esfuerzos de salud pública para reducir los riesgos asociados a esta infección.

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De acuerdo con la información suministrada, los puntos de vacunación estarán habilitados desde las 8:00 a. m. en una variada red de espacios distribuidos por toda Bogotá, que incluyen centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros sitios de concurrencia masiva. Los horarios y ubicaciones de estos puntos se actualizan a diario a través de las redes sociales oficiales para facilitar el acceso a toda la ciudadanía. Cabe destacar que Bogotá cuenta también con más de 200 puntos de vacunación fijos, ubicados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), lo que garantiza un servicio constante y cercano.

Para consultar la ubicación específica de los puntos habilitados este viernes 20 de noviembre de 2026, la SDS sugiere visitar el enlace oficial dispuesto en su portal, donde está disponible el listado correspondiente.

Por otro lado, la entidad también informa que la vacunación contra la fiebre amarilla, en los casos de gestantes y personas mayores de 60 años, se realiza exclusivamente en puntos autorizados. Estos lugares cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado para garantizar la seguridad en la aplicación. Los interesados pueden consultar los puntos aprobados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) —también conocidas como Entidades Promotoras de Salud (EPS)— a través del enlace proporcionado por la SDS.

Para quienes deseen encontrar el punto de vacunación más cercano, la SDS recomienda usar la plataforma digital Mapas Bogotá. El proceso consiste en acceder al sitio web, activar el buscador, escribir la palabra “vacunación”, seleccionar la opción de instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación y elegir el punto preferido. Después, usted podrá tomar nota de la dirección y los horarios para asistir con su documento de identidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles vacunas están disponibles en la jornada de vacunación en Bogotá este 20 de noviembre de 2026?

Durante la jornada, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, estarán disponibles vacunas contra enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y el virus del papiloma humano (VPH), este último para niños y niñas entre 9 y 17 años. También habrá disponibilidad para la vacuna contra la fiebre amarilla en puntos autorizados para gestantes y adultos mayores de 60 años.

¿Cómo puedo encontrar el punto de vacunación más cercano en Bogotá?

Para ubicar el punto de vacunación más cercano, usted puede consultar el listado oficial en el portal de la Secretaría Distrital de Salud o utilizar la plataforma Mapas Bogotá, activando el buscador y escribiendo “vacunación”, lo que le permitirá visualizar y escoger la institución prestadora que ofrezca el servicio en su zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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