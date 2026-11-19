Se presentaron disturbios al frente de la Universidad Nacional de Colombia, en medio de las protestas de Bogotá de este jueves 19 de noviembre. Los incidentes se dieron sobre la entrada de la institución en la avenida NQS (carrera 30) e involucraron a algunos manifestantes y a miembros de la Unidad Nacional Antidisturbios, el ahora Esmad.

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En el lugar hubo tanquetas de la fuerza pública para dispersar a varias personas aglomeradas en la zona, que respondieron. La situación desencadenó enfrentamientos entre la unidad de la Policía y estudiantes de la Nacional que se unieron a las marchas convocadas por sectores de la oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Situación por protestas en Bogotá

Las movilizaciones y bloqueos han causado afectaciones en el tránsito de la ciudad. En la NQS, principalmente cerca de la Universidad Nacional, ha habido alteraciones, que ha provocado que Transmilenio colapse.

Videos evidencian que cientos de personas se han bajado de buses y estaciones para llegar a sus hogares, inclusive en medio de la lluvia que ha caído en la tarde de este jueves. Tan solo en el corredor de la NQS se han cerrado estaciones como la Av. El Dorado, Universidad Nacional, El Campín, Tigo y 7 de agosto.

#BOGOTÁ | A esta hora (3:12 p.m.) continúan las afectaciones en la troncal NQS, a la altura de la Universidad Nacional, por las manifestaciones. Las estaciones Av. El Dorado, Universidad Nacional, Campín, Tigo y 7 de Agosto siguen cerradas. Los buses realizan retornos en CAD y 7 de Agosto. TransMiZonal mantiene desvíos. https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 19, 2026

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Transmilenio ha reportado que más de 228.000 usuarios se han visto afectados; varias rutas han hecho desvíos en el CAD y 7 de agosto para evitar las aglomeraciones.

Por otra parte, desde el aeropuerto El Dorado han reportado que puede haber demoras para llegar a la terminal aérea debido a los bloqueos que también hay en la calle 26, principalmente en la salida de la Nacional por ese corredor vial. Se ha recomendado a los viajeros planear sus trayectos con anticipación y tomar rutas alternativas.

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