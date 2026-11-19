La construcción de la línea 1 del metro de Bogotá tendrá un refuerzo de personal proveniente de Asia. El consorcio chino encargado del proyecto anunció que traerá alrededor de 1.500 técnicos especializados desde China para atender las labores que requieren conocimientos específicos y avanzar con los tiempos establecidos para la obra.

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De acuerdo con lo informado por el consorcio, la decisión responde a las necesidades técnicas que tiene actualmente el proyecto, en el que se adelantan trabajos de manera simultánea en diferentes estaciones y en los sistemas que permitirán la operación del metro. La empresa asumirá el costo total del traslado de estos trabajadores, por lo que la medida no representará un gasto adicional para el proyecto por ese concepto.

La necesidad de contar con este personal también está relacionada con el tipo de perfiles que demanda la construcción. Según el documento presentado por el consorcio, el 93.5 % de los trabajadores requeridos corresponde a cargos altamente técnicos, una proporción que refleja la especialización de las actividades que se desarrollan en esta infraestructura.

Entre los oficios que necesitan personal capacitado están la soldadura, los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), las redes y las instalaciones eléctricas. Se trata de labores que requieren experiencia y conocimientos específicos para la instalación y puesta en funcionamiento de los distintos componentes del sistema ferroviario.

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La decisión de acudir a trabajadores chinos también pone sobre la mesa uno de los retos que enfrenta el mercado laboral colombiano frente a los grandes proyectos de infraestructura: la disponibilidad de personal con formación y experiencia en actividades altamente especializadas.

Aunque la construcción de la primera línea del metro demanda trabajadores de diferentes áreas, no todos los cargos pueden ser cubiertos con perfiles generales de construcción. La instalación de sistemas eléctricos, las redes técnicas y los equipos de operación exige competencias particulares que deben responder a los estándares de una infraestructura de transporte de estas características.

Con la llegada de los cerca de 1.500 técnicos, el consorcio busca atender esa demanda de personal y mantener el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma. Mientras tanto, la construcción de la Línea 1 continúa como uno de los proyectos de infraestructura más importantes para Bogotá, con el desafío de completar las obras civiles y los sistemas necesarios para poner en funcionamiento el nuevo medio de transporte.

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