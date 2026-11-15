Una nueva disputa política se desató en redes sociales por el avance de la primera línea del metro de Bogotá. Esta vez, los protagonistas fueron la exalcaldesa Claudia López y funcionarios de la administración de Carlos Fernando Galán, luego de que el mandatario local expusiera varios problemas que enfrenta la obra en su etapa final.

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Galán informó que el proyecto llegó al 84 % de avance al cierre de octubre, frente al 28 % que tenía cuando recibió la Alcaldía. Sin embargo, advirtió que todavía hay dificultades relacionadas con la falta de personal, la construcción de la estación 16 y el traslado de redes de servicios públicos, cuya intervención pasó de 130 a 320 kilómetros frente a lo previsto inicialmente.

Las explicaciones del alcalde provocaron una reacción de López, quien interpretó sus declaraciones como un reconocimiento de retrasos y cuestionó que la primera línea pueda estar lista en marzo de 2028, como está previsto.

“Traducción: Galán reconoce que dejó atrasar la línea 1 del Metro y que no estará lista en marzo de 2028”, escribió la exmandataria en su cuenta de X.

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López también sostuvo que durante su administración el proyecto tenía el avance esperado para diciembre de 2023, que cifró en 30 %. Además, criticó que la actual Alcaldía apenas esté identificando necesidades de personal, redes, acabados y espacio público.

La exalcaldesa amplió sus cuestionamientos a la financiación de otros proyectos de transporte. Afirmó que el Gobierno nacional no respaldaría la construcción de la línea 3 ni la extensión de la primera línea y cuestionó que, a cambio, se destinen 34.000 millones de pesos a estudios para una eventual línea 4.

“Eso es equivalente a que nos quiten una línea de 24 Km de metro y nos den a cambio un jardín infantil”, expresó López, sabiendo que su mensaje también tiene un interés político que va mucho más allá de su interés en Bogotá.

Traducción: Galán reconoce que dejó atrasar la línea 1 del Metro y que no estará lista en Marzo de 2028.

Se lo entregamos con el nivel de avance esperado para Diciembre de 2023 en 30%, y hoy nos cuenta que de repente descubrió que hacen falta personal, redes, acabados y espacio público, y que ha “hecho llamados”, pero no estará listo.

De ñapa calla mientras Abelardo y su flamante gerente de Bogotá confirman que nos harán conejo con la financiación de la construcción de la Línea 3 y la extensión de la Línea 1, y aplaude porque a cambio le darán $34 mil millones para un estudio para una supuesta Línea 4. Eso es equivalente a que nos quiten una línea de 24 Km de metro y nos den a cambio un jardín infantil.

El Alcalde durmiendo y Bogotá conejiada en la #PatriaMiseria — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 14, 2026

Secretario de Galán respondió a Claudia López

La respuesta desde la Alcaldía llegó por parte de Miguel Silva Moyano, secretario general del Distrito, quien acusó a la exalcaldesa de hacer política en lugar de reconocer las dificultades que implica construir una obra de esa magnitud.

“Mientras nosotros resolvemos problemas todos los días, usted jugando a la política y cambiando de parecer según le convenga”, le escribió en X.

Silva defendió la gestión de Galán y aseguró que la actual administración ha tenido que solucionar problemas heredados del gobierno anterior. Entre ellos mencionó obras que, según él, quedaron mal estructuradas y procesos de contratación que habrían presentado dificultades.

También cuestionó la gestión de López frente a la segunda línea del metro y aseguró que la licitación que dejó su administración tenía conflictos de interés entre dos proponentes, lo que terminó llevando a que el proceso fuera declarado desierto.

Sobre la primera línea, el funcionario sostuvo que la administración anterior adelantó principalmente el traslado anticipado de redes, mientras que el gobierno de Galán ha tenido que construir un viaducto de 24 kilómetros y 16 estaciones.

“Estructurar mal y adjudicar a las carreras es mucho más fácil que enfrentar las contingencias de construir”, afirmó Silva, quien también defendió al alcalde por su posición frente al Gobierno de Gustavo Petro.

Estas son el tipo de cosas que a la gente le molesta de usted @ClaudiaLopez y se las están cobrando. Mientras nosotros resolvemos problemas todos los días, usted jugando a la política y cambiando de parecer según le convenga. Ud gobernó y sabe lo difícil que es sacar adelante un proyecto. Durante estos dos años y 10 meses hemos tenido que resolver muchos problemas que usted nos dejó. Obras mal estructuradas, algunas de ellas adjudicadas de afán a un único proponente. Lo increíble es que habiendo gobernado no sepa que reprogramar vigencias futuras no es renunciar a ellas. Se trata de un mecanismo que permite mover giros en el tiempo armonizándolos con el cronograma de obra. Frente al Metro, Usted adelantó la parte más fácil: el traslado anticipado de redes. Nosotros hemos tenido de CONSTRUIR un viaducto de 24 Km y 16 estaciones, teniendo a un Gobierno Nacional en contra durante 30 meses. Hemos tenido que resolver problemas que usted no quiso. Por ejemplo, implementamos un plan de contingencia en Av. Caracas con estaciones temporales de Transmilenio. Ud en 4 años no planeó nada y pateó para adelante como en muchos otros temas. Usted nos entregó una licitación para Línea 2 enredada por conflictos de interés entre 2 de los proponentes. Debilidades en la estructuración que al final llevaron a que se declarara desierto ese proyecto. El riesgo de que fuera adjudicado a un único proponente como muchos de sus proyectos era muy alto. Estructurar mal y adjudicar a las carreras es mucho más fácil que enfrentar las contingencias de construir. Mientras usted hacía política, el alcalde @CarlosFGalan defendía el proyecto frente a los ataques de Petro. En muchos otros temas pateó el balón hacia adelante para que a otro le tocara resolver. Por fortuna llegó Galán, plantó cara al desastre de su amigo Petro y enderezó el camino. — Miguel Silva Moyano 📚 (@MSilvaMoyano) November 15, 2026

El secretario terminó su mensaje asegurando que Galán tuvo que corregir problemas que, a su juicio, quedaron pendientes de la administración de López. Así, las dificultades técnicas de la primera línea del metro terminaron convirtiéndose en un nuevo cruce de señalamientos entre dos figuras políticas que han tenido diferencias sobre la gestión de Bogotá.

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