Escrito por:  Redacción Bogotá
Nov 15, 2026 - 1:59 pm

Una nueva disputa política se desató en redes sociales por el avance de la primera línea del metro de Bogotá. Esta vez, los protagonistas fueron la exalcaldesa Claudia López y funcionarios de la administración de Carlos Fernando Galán, luego de que el mandatario local expusiera varios problemas que enfrenta la obra en su etapa final.

Galán informó que el proyecto llegó al 84 % de avance al cierre de octubre, frente al 28 % que tenía cuando recibió la Alcaldía. Sin embargo, advirtió que todavía hay dificultades relacionadas con la falta de personal, la construcción de la estación 16 y el traslado de redes de servicios públicos, cuya intervención pasó de 130 a 320 kilómetros frente a lo previsto inicialmente.

Las explicaciones del alcalde provocaron una reacción de López, quien interpretó sus declaraciones como un reconocimiento de retrasos y cuestionó que la primera línea pueda estar lista en marzo de 2028, como está previsto.

“Traducción: Galán reconoce que dejó atrasar la línea 1 del Metro y que no estará lista en marzo de 2028”, escribió la exmandataria en su cuenta de X.

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López también sostuvo que durante su administración el proyecto tenía el avance esperado para diciembre de 2023, que cifró en 30 %. Además, criticó que la actual Alcaldía apenas esté identificando necesidades de personal, redes, acabados y espacio público.

La exalcaldesa amplió sus cuestionamientos a la financiación de otros proyectos de transporte. Afirmó que el Gobierno nacional no respaldaría la construcción de la línea 3 ni la extensión de la primera línea y cuestionó que, a cambio, se destinen 34.000 millones de pesos a estudios para una eventual línea 4.

Eso es equivalente a que nos quiten una línea de 24 Km de metro y nos den a cambio un jardín infantil”, expresó López, sabiendo que su mensaje también tiene un interés político que va mucho más allá de su interés en Bogotá.

Secretario de Galán respondió a Claudia López

La respuesta desde la Alcaldía llegó por parte de Miguel Silva Moyano, secretario general del Distrito, quien acusó a la exalcaldesa de hacer política en lugar de reconocer las dificultades que implica construir una obra de esa magnitud.

“Mientras nosotros resolvemos problemas todos los días, usted jugando a la política y cambiando de parecer según le convenga”, le escribió en X.

Silva defendió la gestión de Galán y aseguró que la actual administración ha tenido que solucionar problemas heredados del gobierno anterior. Entre ellos mencionó obras que, según él, quedaron mal estructuradas y procesos de contratación que habrían presentado dificultades.

También cuestionó la gestión de López frente a la segunda línea del metro y aseguró que la licitación que dejó su administración tenía conflictos de interés entre dos proponentes, lo que terminó llevando a que el proceso fuera declarado desierto.

Sobre la primera línea, el funcionario sostuvo que la administración anterior adelantó principalmente el traslado anticipado de redes, mientras que el gobierno de Galán ha tenido que construir un viaducto de 24 kilómetros y 16 estaciones.

“Estructurar mal y adjudicar a las carreras es mucho más fácil que enfrentar las contingencias de construir”, afirmó Silva, quien también defendió al alcalde por su posición frente al Gobierno de Gustavo Petro.

El secretario terminó su mensaje asegurando que Galán tuvo que corregir problemas que, a su juicio, quedaron pendientes de la administración de López. Así, las dificultades técnicas de la primera línea del metro terminaron convirtiéndose en un nuevo cruce de señalamientos entre dos figuras políticas que han tenido diferencias sobre la gestión de Bogotá.

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