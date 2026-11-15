Por: Portal Bogotá

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Con la llegada de un nuevo puente festivo, Bogotá implementará medidas especiales para mantener la movilidad fluida y evitar que los viajeros que llegan a la capital tengan dificultades para ingresar. De acuerdo con información suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), las acciones incluirán la habilitación del reversible en la carrera Séptima y la aplicación de pico y placa regional este domingo 15 y lunes festivo 16 de noviembre de 2026.

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La medida reversible en la carrera Séptima se orienta a mejorar la circulación específicamente para quienes se desplazan desde el norte hacia el sur de Bogotá, en el tramo comprendido entre la calle 245 y la calle 183. Según la Alcaldía, solo se habilitará un sentido de la vía, priorizando el desplazamiento norte-sur y buscando agilizar el retorno de viajeros después del puente festivo. El reversible funcionará desde las 4:30 de la tarde hasta las 8:00 o 9:00 de la noche, tiempo que dependerá del flujo vehicular presente sobre dicho corredor en esas horas. Esta estrategia pretende minimizar los trancones y optimizar los tiempos de viaje en uno de los principales accesos viales de la ciudad.

En paralelo, la SDM confirmó la implementación del pico y placa regional para la jornada del lunes festivo 16 de noviembre, lo que significa que todos los vehículos particulares que deseen ingresar a Bogotá ese día deberán seguir un esquema específico según el número final de su placa. De 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde podrán ingresar automóviles con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8), mientras que entre las 4:00 y las 8:00 de la noche lo harán los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

Esta restricción abarca los nueve corredores viales principales de acceso a la ciudad: autopista Norte, autopista Sur, calle 13, calle 80, carrera Séptima, avenida Boyacá vía al Llano, vía Suba Cota, vía La Calera y vía a Choachí. El objetivo es organizar el tráfico y evitar atascos masivos durante el tradicional retorno del festivo de Independencia de Cartagena.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, la coordinación entre el reversible y el pico y placa regional forma parte de un plan integral para garantizar desplazamientos seguros y fluidos, invitando a la ciudadanía a programar sus recorridos y acatar las normas establecidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el reversible en la carrera Séptima la movilidad en Bogotá durante los puentes festivos?

El reversible en la carrera Séptima busca hacer más eficiente el ingreso a Bogotá desde el norte, permitiendo que el flujo vehicular se concentre en un solo sentido durante las horas pico de retorno. Esta medida aligera la congestión y acorta los tiempos de viaje, especialmente en días de alta demanda como los puentes festivos.

¿Qué es el pico y placa regional y en cuáles corredores aplica en Bogotá?

El pico y placa regional es una restricción vehicular que limita el ingreso de carros particulares a la ciudad según el último número de la placa, dependiendo de horarios establecidos. En Bogotá, esta medida rige en los nueve corredores principales de entrada, ayudando a ordenar el tráfico y reducir los embotellamientos en fechas de alta movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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