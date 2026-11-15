Por: Portal Bogotá

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Bogotá, reconocida por su vasta riqueza natural, alberga en los cerros orientales uno de los patrimonios más valiosos de biodiversidad de la capital. De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los cerros no solo representan un hito paisajístico, sino que constituyen una fuente fundamental de bienes y servicios ambientales, esenciales para la sustentabilidad de la región. Con altitudes que varían entre los 2.650 y los 3.600 metros sobre el nivel del mar, y temperaturas que fluctúan entre los 8 y 13 grados centígrados, este territorio hace parte de la estructura ecológica principal del distrito.

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En estos cerros coexisten ecosistemas como el bosque altoandino, el subpáramo y el páramo, áreas vitales para el suministro de agua y que sirven de refugio a cerca de 1.000 especies de flora y fauna. Además, allí subsisten prácticas ancestrales de comunidades indígenas, lo que da aún más relevancia cultural y natural a este espacio. Entre los grupos zoológicos más abundantes se encuentran las aves, que desempeñan funciones ecológicas clave como la dispersión de semillas, la polinización, el control de plagas y la limpieza del entorno al consumir carroña.

Según la EAAB, en los cerros orientales se han registrado alrededor de 120 especies de aves, presentes en senderos como Quebrada La Vieja, Claro de Luna, el Túnel de Rosales y Santa Ana camino al mirador. Entre las especies más destacadas para el avistamiento están el gorrión nuquipálido (Atlapetes palliniducha), el copetón (Zonotrichia capensis), la mirla patinaranja (Turdus fuscater), el vireo ojirojo (Vireo olivaceus) y la elaenia montañera (Elaenia frantzii). También sobresalen el atrapamoscas canela (Pyrrhomyias cinnamomeus), el gavilán caminero (Rupornis magnirostris), el inca ventrirojo (Coeligena helianthea), la paloma Patagioenas fasciata y el zumbador ventriblanco (Chaetocercus mulsant). Estas aves, residentes en su mayoría y con estado de conservación de "preocupación menor", ilustran la diversidad del hábitat y las posibilidades para la observación de fauna.

Para visitar los diferentes senderos, es necesario realizar una inscripción previa a través de la aplicación "Caminos de los Cerros Orientales" o por solicitud por correo electrónico. Los senderos son operados por entidades como la EAAB, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), garantizando así el acceso controlado y la protección de estos ecosistemas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las aves más destacadas para avistar en los cerros orientales de Bogotá?

Entre las aves más sobresalientes que se pueden observar en los cerros orientales de Bogotá están el gorrión nuquipálido, copetón, mirla patinaranja, vireo ojirojo, elaenia montañera, atrapamoscas canela, gavilán caminero, inca ventrirojo, paloma Patagioenas fasciata y el zumbador ventriblanco. Todas estas especies residen en los diversos ecosistemas de la zona y cumplen funciones ecológicas importantes, de acuerdo con información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

¿Cómo se gestionan los senderos de avistamiento de aves en los cerros orientales de Bogotá?

Los senderos principales de los cerros orientales están bajo la administración de entidades como la EAAB, el Jardín Botánico de Bogotá (JBB) y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). El acceso a estos senderos requiere inscripción en la aplicación "Caminos de los Cerros Orientales" o solicitud por correo electrónico, con el objetivo de controlar el flujo de visitantes y salvaguardar el ecosistema.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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