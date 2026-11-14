Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Una pequeña placa metálica de tan solo 19,5 por 14,5 centímetros se ha convertido en uno de los tesoros más representativos de la fotografía en el mundo. Se trata de 'Calle del Observatorio', un daguerrotipo realizado a principios de la década de 1840 en Bogotá por Jean-Baptiste Louis Gros, reconocido como el barón Gros. Esta obra, subastada con una estimación de entre 60.000 y 80.000 euros de acuerdo con la casa Christie's, retrata una versión casi desierta de la hoy concurrida calle 9, conocida entonces como calle del Observatorio, enmarcada por los cerros orientales de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

Según Christie's, este daguerrotipo "ocupa un lugar destacado en la historia mundial de la fotografía." No solo por ser una de las primeras imágenes conocidas de Colombia, sino porque representa uno de los primeros registros urbanos capturados fuera de Europa y Estados Unidos, en un momento en que la técnica fotográfica apenas iniciaba su difusión desde 1839.

La instantánea ofrece una vista única de Bogotá cuando aún hacía parte de la República de la Nueva Granada, que reunía los territorios actuales de Colombia y Panamá, y muestra el paisaje desolado de una urbe apenas esbozada ante la cordillera de los Andes. Además de su relevancia histórica, la fotografía destaca por el prolongado tiempo de exposición de 47 segundos, lejos de los retratos de estudio que predominaban en esa época. Su entorno urbano la diferencia y la hace única dentro del contexto fotográfico de mediados del siglo XIX.

El daguerrotipo perteneció a las colecciones de prestigiosos personajes, como André Duchesne y Roger Thérond, exdirector de la revista Paris Match, y fue parte del lote 228 dentro de una subasta de 363 piezas realizada en París en noviembre. Esta placa también fue exhibida en el Museo de Artes Decorativas de París entre 1965 y 1966, y posteriormente en la Casa Europea de la Fotografía entre 1999 y 2000.

El valor excepcional de esta fotografía, según Élodie Morel-Bazin, especialista de Christie's, radica en la rareza y calidad de la imagen. Ella señaló que existía entre los fotógrafos de la época una especie de apuesta por capturar escenas originales, siendo conscientes de su papel en la conservación de la memoria visual. Pese a estos esfuerzos pioneros, la fotografía era un privilegio reservado a una élite que podía costear el costoso material necesario para estos experimentos.

¿Por qué el daguerrotipo ‘Calle del Observatorio’ es considerado tan valioso en la historia de la fotografía?

El daguerrotipo ‘Calle del Observatorio’ tiene un valor histórico y artístico singular porque es una de las primeras imágenes fotográficas captadas en Colombia y uno de los primeros registros urbanos fuera de Europa y Estados Unidos, según Christie's. Además, su prolongado tiempo de exposición de 47 segundos y su enfoque en un entorno urbano diferencian esta pieza dentro de la tradición fotográfica del siglo XIX.

¿Qué significa la técnica del daguerrotipo en la fotografía del siglo XIX?

La técnica del daguerrotipo, difundida desde 1839, consistía en capturar imágenes sobre una placa metálica, requiriendo largos periodos de exposición. Esto limitaba la cantidad de escenas que podían ser inmortalizadas y hacía que la fotografía fuera una actividad reservada para una élite, dificultando la masificación de la imagen fotográfica durante esa época.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.