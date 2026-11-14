Por: Portal Bogotá

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Este domingo 15 de noviembre de 2026, varios sectores de Bogotá y el municipio de Funza en Cundinamarca afrontarán cortes de luz programados. De acuerdo con la información emitida por Enel Colombia, estos cortes obedecen a labores de mantenimiento y mejoras en las redes de suministro de energía eléctrica, una medida que busca garantizar la calidad y continuidad del servicio a futuro.

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En Bogotá, los cortes afectan principalmente dos localidades. En Chapinero, la suspensión del servicio iniciará a las 8:00 a. m. y se extenderá hasta las 5:00 p. m., abarcando el sector comprendido entre la carrera 14 y la carrera 16, y de la calle 83 a la calle 85, específicamente en el barrio La Cabrera, según detalla la información difundida. Por otro lado, en la localidad de Puente Aranda, el corte de energía abarcará el área que va de la calle 19 a la calle 21 y de la carrera 42 a la carrera 44, en el barrio Ortezal, en el horario comprendido entre las 8:15 a. m. y las 5:15 p. m.

El municipio de Funza, en Cundinamarca, también está incluido en los trabajos programados. La medida impactará la vereda La Isla, donde Enel Colombia tiene previsto suspender el suministro desde las 9:15 a. m. hasta las 5:00 p. m., de acuerdo con la información oficial.

Frente a estas interrupciones, Enel Colombia ha solicitado a los usuarios que tomen medidas preventivas. Entre las principales recomendaciones, destaca la importancia de desconectar los electrodomésticos durante el tiempo de corte, para evitar posibles daños generados por intermitencias eléctricas. Asimismo, aconsejan a la ciudadanía organizar sus actividades diarias considerando las horas sin energía, con el fin de minimizar las molestias y asegurar la continuidad en sus rutinas.

Enel Colombia también recomienda prestar especial atención a la conservación de alimentos. Se sugiere evitar abrir la nevera repetidas veces mientras dure la suspensión del servicio, para que los productos refrigerados mantengan su frescura el mayor tiempo posible.

La empresa resalta que estos trabajos forman parte de un esfuerzo mayor por optimizar la infraestructura eléctrica, buscando evitar futuras fallas y mejorando la confiabilidad del suministro energético en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios y sectores de Bogotá con cortes de luz programados este 15 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la información compartida por Enel Colombia, los barrios afectados en Bogotá durante este corte programado de electricidad son La Cabrera, en la localidad de Chapinero, y Ortezal, en la localidad de Puente Aranda. También se destaca el horario específico para cada zona y las calles y carreras implicadas.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para afrontar los cortes de luz en Bogotá y Funza?

Enel Colombia aconseja desconectar electrodomésticos para evitar daños, planificar las actividades cotidianas según los horarios de suspensión y conservar los alimentos evitando abrir la nevera durante el corte, con el objetivo de minimizar las molestias y preservar la integridad de los equipos eléctricos y los insumos alimenticios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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