Un aberrante caso de violencia de género mantiene consternada a la comunidad del barrio Barrancas, ubicado en el norte de Bogotá, tras confirmarse el fallecimiento de una mujer que perdió la vida luego de intervenir valientemente para defender a una vecina que estaba siendo golpeada violentamente por su compañero sentimental en el interior de un edificio. Pese a recibir atención médica durante dos días tras el ataque, la gravedad de las heridas provocó su deceso, según informó Noticias RCN.

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De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, los hechos se registraron durante la madrugada del pasado 17 de octubre, cuando dos vecinas decidieron ingresar a un apartamento desde el cual se emitían gritos y llamados desesperados de auxilio. Al hacer los reclamos correspondientes al agresor por la golpiza contra su pareja, una de las mujeres que acudió a socorrer a la víctima fue atacada de forma despiadada, recibiendo una grave herida en el cuello con un objeto cortopunzante.

Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, el señalado abandonó de inmediato el inmueble junto a su compañera sentimental, sin prestar ningún tipo de asistencia médica a la mujer herida, quien tuvo que ser evacuada de urgencia a un centro asistencial donde, infortunadamente, se confirmó su fallecimiento tras permanecer dos días bajo pronóstico reservado.

Gracias a las labores técnicas de policía judicial ejecutadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Fiscalía logró estructurar los elementos probatorios necesarios para expedir una orden de captura. El operativo de detención se materializó el pasado 9 de noviembre en el barrio Santa Rita, en la ciudad de Cartagena, zona a la que el sospechoso había huido con el propósito de evadir el accionar de la justicia. En las audiencias concentradas, un fiscal le imputó el delito de feminicidio agravado; aunque el procesado no aceptó los cargos endilgados, un juez de control de garantías determinó cobijarlo con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

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