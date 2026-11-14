Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En Bogotá, el arte y la cultura se acercan a todos los ciudadanos gracias a iniciativas como "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa". Un claro ejemplo de esta apuesta es la presentación de la obra ‘El cielo rojo y Martha’, una función gratuita a cargo de la Agrupación Galaxia, que tendrá lugar el jueves 26 de noviembre de 2026 a las 7:00 p. m. en el reconocido Teatro Taller de Colombia, ubicado en la calle 10 #0-55, en la tradicional localidad de La Candelaria, en el centro de la capital. Según la información disponible en el sitio oficial de Idartes (Instituto Distrital de las Artes), la entrada a este evento no tiene costo, lo que facilita el acceso para quienes deseen vivir una experiencia teatral única.

Sigue a PULZO en Discover

La obra, enfocada en un público adulto, entreteje una narrativa profunda donde el encuentro de dos personajes transforma sus realidades. La historia relata la vida de Flor, una mujer que decide escapar de la violencia que la rodea, y Martha, una trabajadora sexual trans. A partir de su encuentro, surge una relación amorosa que se convierte en el motor para imaginar juntas una vida diferente, lejos de la opresión, y dar inicio a un recorrido cargado de esperanza y libertad. De acuerdo con la misma fuente, la dirección y propuesta artística sitúan esta pieza dentro del teatro circense, una manifestación escénica que combina elementos del circo y el teatro para dotar la puesta en escena de un estilo particular e innovador.

‘El cielo rojo y Martha’ fue reconocida con la Beca de Creación Bogotá, Ciudad Escenario Artes Circenses de mediana trayectoria, lo cual resalta la calidad artística de la agrupación. Esta distinción evidencia el respaldo institucional y el compromiso con la cultura local. Según datos publicados en la página oficial de Idartes y la agenda cultural del distrito, la iniciativa pretende incentivar la participación en actividades culturales y ampliar los públicos para las artes vivas, invitando especialmente a mayores de 18 años debido a la temática tratada.

La presentación de ‘El cielo rojo y Martha’ en el Teatro Taller de Colombia es, por tanto, una oportunidad para disfrutar de un teatro comprometido y contemporáneo en el corazón de Bogotá, sin ningún costo y con acceso libre, siempre enmarcado por el respaldo de entidades culturales del distrito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se presenta la obra ‘El cielo rojo y Martha’ en Bogotá?

La obra ‘El cielo rojo y Martha’ será presentada el jueves 26 de noviembre de 2026 a las 7:00 p. m. en el Teatro Taller de Colombia, que está ubicado en la calle 10 #0-55, en la localidad de La Candelaria, en el centro de Bogotá. De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la entrada al evento es gratuita.

¿De qué trata la obra ‘El cielo rojo y Martha’ y quiénes son sus protagonistas?

La obra narra el encuentro entre Flor, una mujer que huye de la violencia, y Martha, una trabajadora sexual trans. Entre ambas surge una relación amorosa que les permite imaginar juntas una vida de libertad y esperanza. De acuerdo con Idartes, esta pieza está dirigida a mayores de 18 años y se presenta bajo el formato de teatro circense, combinando elementos del teatro y el circo en su propuesta escénica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z