Por: El Espectador

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La nueva convocatoria de ‘Jóvenes a la E’ ofrece una oportunidad destacada para egresados de colegios de Bogotá interesados en acceder a la educación superior privada. De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá, a través de la Agencia Distrital Atenea, esta sexta edición del programa abre cupo para hasta 3.000 becas en universidades privadas de la ciudad. El propósito es entregar financiamiento de matrícula y un apoyo económico semestral, como estrategia para lograr la permanencia de jóvenes en situación de vulnerabilidad y con recursos limitados.

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El programa está destinado a bachilleres no mayores de 28 años que hayan presentado la prueba Saber 11 y obtenido su título en una institución de Bogotá, sin importar la localidad en la que residen dentro de la ciudad. La Secretaría de Gobierno destaca que, para asignar los cupos, se toma en cuenta la vulnerabilidad estructural de los aspirantes. Entre los grupos reconocidos están mujeres, mujeres con hijos, personas transgénero, integrantes de comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras, raizales, pueblos indígenas, Pueblo Rrom, víctimas del conflicto armado o violencia de género, personas reincorporadas, reinsertadas, personas con discapacidad y veteranos de la fuerza pública.

El puntaje más alto de priorización lo reciben quienes puedan acreditar pertenencia a grupos étnicos, para lo cual deben presentar certificados oficiales del Ministerio del Interior. En el caso de víctimas, se exige registro en el Registro Único de Víctimas. La vulnerabilidad económica se determina mediante la clasificación del Sisbén y el mérito académico se evalúa por el puntaje obtenido en el Saber 11.

La convocatoria ofrece 39 universidades privadas, según la Agencia Atenea, con una oferta académica que abarca programas técnicos, tecnológicos y universitarios en áreas como ingeniería, salud, ciencias económicas y administrativas, derecho, ciencias sociales, artes, educación, ciencias naturales y arquitectura. Algunas de las instituciones participantes son la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario y Universidad Central, entre otras.

Quienes deseen postularse deben hacerlo en línea mediante la página oficial de la Agencia Atenea, donde es necesario crear un usuario e ingresar al sistema SICORE durante el periodo habilitado, que va del 12 al 18 de noviembre de 2026. Los resultados se publicarán el 29 de diciembre de 2026 y el inicio de clases será en enero de 2027. Allí también es posible consultar la oferta académica y los cupos disponibles en cada universidad, además de verificar todos los requisitos antes de completar el proceso de inscripción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué requisitos debo cumplir para inscribirme a la convocatoria de Jóvenes a la E?

Es necesario ser bachiller egresado de un colegio de Bogotá, tener máximo 28 años, haber presentado la prueba Saber 11 y no importar la localidad de residencia dentro de la ciudad. Además, se debe contar con la documentación correspondiente y acreditar la pertenencia a grupos priorizados si aplica, como indica la Secretaría de Gobierno.

¿Cuáles universidades y programas hacen parte de la convocatoria de Jóvenes a la E?

La convocatoria incluye 39 universidades privadas, entre ellas la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad de los Andes y Universidad Central. Los programas cubren áreas técnicas, tecnológicas y profesionales en diferentes campos, como salud, ingeniería, ciencias sociales, arquitectura y educación, de acuerdo con lo presentado por la Agencia Atenea.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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