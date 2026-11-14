Por: El Espectador

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La Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, realizó un allanamiento en el sur de Bogotá a un local que, en apariencia, funcionaba como un taller de confección de prendas militares. Sin embargo, la operación reveló que se trataba de una pequeña fábrica dedicada a la fabricación de uniformes dirigidos a grupos al margen de la ley. Durante el procedimiento, las autoridades confiscaron armas de fuego y distintos materiales relacionados con la confección de uniformes, además de capturar en flagrancia a la persona que operaba este negocio ilícito.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá y citada por el comandante Giovanni Cristancho, el operativo fue producto de una investigación llevada a cabo por un grupo especializado en crimen organizado. Esta investigación permitió identificar varios inmuebles vinculados con la manufactura ilegal de prendas. En total se efectuaron cuatro registros y allanamientos en los barrios Patio Bonito, Britalia y San Andrés de los Altos, ubicados en las localidades de Kennedy, Engativá y Usme.

En Patio Bonito ocurrió la captura de un hombre, señalado como colaborador logístico de grupos armados ilegales, quien usaba el local bajo la fachada de venta de artículos militares, así como su vivienda, para almacenar materiales destinados a actividades ilícitas. Según el coronel Cristancho, el capturado afrontará cargos por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, sumado a la utilización ilegal de uniformes e insignias.

Durante los diferentes procedimientos, las autoridades incautaron una pistola, municiones, nueve máquinas de coser, tres teléfonos celulares, dos computadores portátiles, uniformes confeccionados, más de 250 metros de tela y accesorios pixelados —término que hace referencia al camuflaje digital empleado en prendas militares—. Toda esta evidencia fue puesta bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación para la continuidad de las investigaciones. El reporte oficial indica que tales insumos tenían como destino grupos terroristas en el norte del país, resaltando el impacto de esta operación en la cadena logística de organizaciones criminales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el procedimiento de allanamiento en el sur de Bogotá para desmantelar la fábrica ilegal de uniformes?

El procedimiento fue liderado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y consistió en cuatro diligencias de registro y allanamiento, realizadas en barrios de las localidades de Kennedy, Engativá y Usme. Las autoridades incautaron armas, telas, uniformes y equipos de confección, y detuvieron a un hombre señalado de colaborar con grupos armados ilegales.

¿Qué cargos enfrenta el capturado por la manufactura y tenencia ilegal de uniformes militares en Bogotá?

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hombre capturado deberá responder ante la justicia por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, así como por la utilización ilegal de uniformes e insignias, revelándose además su colaboración logística con grupos armados ilegales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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