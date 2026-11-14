La movilidad en el suroccidente de Bogotá experimentó un alivio significativo con la habilitación del tercer ramal del puente vehicular de Venecia, ubicado en la localidad de Tunjuelito. La puesta en servicio de esta infraestructura estuvo a cargo del director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, y permite optimizar los desplazamientos en uno de los puntos históricamente más congestionados de la capital.

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La obra corresponde específicamente al ramal norte, también denominado puente curvo 2, el cual facilita que los vehículos mixtos se movilicen de manera directa desde la avenida 68 hacia la autopista Sur en sentido norte-occidente. Con esta apertura, los conductores evitan tener que ingresar y atravesar las calles internas del barrio Venecia, descongestionando las vías locales del sector.

La estructura hace parte integral del grupo 1 de la troncal de la avenida 68. Según los reportes del IDU, la actual administración recibió este frente de trabajo con un rezagado avance del 12,94 %, cifra que hoy se eleva al 99,93 %. El complejo vial cuenta con tres ramales de hasta 330 metros cada uno, sumando casi un kilómetro de longitud para organizar el tráfico de la siguiente manera:

Nuevo ramal norte (puente curvo 2): habilitado para el tránsito de vehículos mixtos desde la avenida 68 hacia la autopista Sur en sentido norte-occidente.

Puente curvo central: diseñado para el tráfico mixto en sentido occidente-norte, conectando a quienes provienen del occidente con la avenida 68 hacia el norte sin ingresar al barrio Venecia.

Puente recto: opera de forma provisional para el paso de los buses de TransMilenio en ambos sentidos (occidente-oriente y oriente-occidente).

Paralelamente a esta entrega, la entidad distrital avanza en la ejecución de obras complementarias en la zona, tales como el paso deprimido para tráfico mixto, la ampliación de un carril de la autopista Sur en sentido oriente-occidente y los acabados finales en los carriles exclusivos de TransMilenio. De acuerdo con el cronograma oficial, se prevé que el paso deprimido entre en funcionamiento durante el primer trimestre de 2027.

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En cuanto al balance general del grupo 1 de la troncal de la avenida 68, el proyecto registra un cumplimiento del 79,06 %. Este tramo comprende 2,83 kilómetros de vía, la construcción de tres nuevas estaciones de sistema masivo, 1,83 kilómetros de ciclorruta, más de 63.400 metros cuadrados de espacio público y más de 23.600 metros cuadrados de nuevas zonas verdes para el disfrute de la ciudadanía.

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