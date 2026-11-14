Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), ha dado inicio a la sexta convocatoria del programa ‘Jóvenes a la E’, iniciativa que abre las puertas a 3.000 nuevas becas dirigidas a bachilleres de la ciudad que buscan continuar su formación académica en instituciones privadas de educación superior. Según información publicada por el portal oficial de Bogotá y la Agencia Atenea, la convocatoria está enfocada en brindar alternativas a jóvenes que desean transformar sus aspiraciones educativas en oportunidades reales, respondiendo así a la necesidad de fortalecer el acceso a la formación superior en la capital.

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El proceso de inscripción se realiza completamente en línea a través de la página web de la agencia (www.agenciaatenea.gov.co). Los aspirantes deben crear un usuario e ingresar al sistema SICORE durante el periodo habilitado para la convocatoria. Antes de iniciar la inscripción, se recomienda revisar de manera cuidadosa los lineamientos oficiales y verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Es indispensable reunir con antelación los documentos de graduación de bachillerato y los resultados de la prueba Saber 11 para evitar que la postulación quede incompleta, como lo resalta la información dispuesta por la Agencia Atenea.

Entre las instituciones privadas de educación superior vinculadas a la convocatoria destacan nombres como Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia, Universidad de los Andes, Universidad Central y Universidad Santo Tomás, entre otras, sumando un total de 39 entidades participantes. Los programas académicos disponibles abarcan áreas como ingenierías, tecnología y transformación digital, salud, ciencias económicas y administrativas, derecho, ciencias sociales, artes, diseño, comunicación, educación, ciencias naturales y arquitectura. La oferta académica y los cupos específicos por institución pueden consultarse en el sitio web oficial de Atenea.

De acuerdo con la información oficial, pueden postularse personas que hayan egresado de un colegio de Bogotá, sean menores de 28 años y hayan presentado la prueba Saber 11. No hay restricción sobre la localidad de residencia dentro de la ciudad, ya que el requisito principal es la obtención del título de bachiller en Bogotá. Esta sexta edición busca seguir ampliando el acceso de los jóvenes a diferentes niveles de formación, tales como programas técnicos, tecnológicos y universitarios, consolidando una apuesta por el desarrollo educativo y profesional de las nuevas generaciones bogotanas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para postularse a una beca de Jóvenes a la E en Bogotá?

Para postularse, es necesario haber egresado de un colegio de Bogotá, tener máximo 28 años y haber presentado la prueba Saber 11. Se exige reunir los documentos de grado de bachillerato y el certificado de la prueba, y realizar la postulación a través de la página oficial de la Agencia Atenea en los plazos establecidos en la convocatoria.

¿Qué instituciones y programas incluye la convocatoria de Jóvenes a la E en Bogotá?

En la convocatoria participan 39 instituciones privadas de educación superior, incluyendo universidades reconocidas como la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes y Universidad Externado de Colombia. Los jóvenes podrán elegir entre programas técnicos, tecnológicos y universitarios en áreas como ingeniería, salud, ciencias económicas, derecho, arte, diseño, educación, ciencias sociales y arquitectura, disponibles según la oferta publicada por la Agencia Atenea.

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