Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Kennedy, siguiendo las directrices de la Administración Distrital encabezada por el alcalde mayor Carlos Fernando Galán, llevó a cabo una remodelación integral del jardín infantil de lago Timiza. Esta intervención se desarrolló en el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que tiene como propósito crear entornos más seguros y dignos para favorecer el bienestar y la educación de la primera infancia en la ciudad. De acuerdo con información oficial, la modernización del jardín infantil representó una inversión cercana a los 452 millones de pesos, recursos que benefician de forma directa a más de 150 niños y sus familias, así como a los trabajadores del establecimiento.

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Durante la ejecución del proyecto se promovió una intervención profunda de la infraestructura. Entre los trabajos realizados se resaltan actividades como el desmonte de estampillado de muros, el retiro de la estructura metálica de la cubierta central y la demolición y alistamiento de los pisos del patio central. Estas labores estuvieron enfocadas en garantizar que las instalaciones cumplieran los más altos estándares de seguridad y funcionalidad, facilitando el desarrollo de los menores y respaldando las tareas que realiza el personal del jardín.

El vocero de la Alcaldía Local de Kennedy, Mauricio Buitrago, destacó el impacto positivo de la obra, afirmando: "Con esta entrega le cumplimos a la primera infancia de Kennedy. Nuestro compromiso es que cada niño y niña crezca y estudie en espacios dignos, seguros y llenos de oportunidades. El jardín Lago Timiza abre sus puertas renovado para que las familias de la localidad tengan la tranquilidad de dejar a sus hijos en un lugar que cuida su bienestar y potencia su aprendizaje. Esta inversión es una apuesta directa por la educación y por el futuro de nuestro territorio".

En cuanto a mejoras técnicas, el proyecto también comprendió la adecuación de la red de suministro de agua potable en la zona lateral del patio, el retiro del piso de caucho y la instalación de nuevas redes eléctricas, que incluyeron tomacorrientes y puntos de iluminación distribuidos estratégicamente. Estas adecuaciones se planearon pensando tanto en la comodidad como en la seguridad de los niños, el personal docente y administrativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto costó la remodelación del jardín infantil lago Timiza en Kennedy?

La remodelación del jardín infantil lago Timiza en Kennedy implicó una inversión cercana a los 452 millones de pesos, según información de la Alcaldía Local de Kennedy. Este monto permitió renovar por completo las instalaciones, beneficiando directamente a más de 150 niños y a toda la comunidad educativa.

¿Qué adecuaciones se hicieron en el jardín infantil lago Timiza tras la remodelación?

Entre las adecuaciones realizadas tras la remodelación del jardín infantil lago Timiza, se destacan el desmonte de estampillado de muros, la renovación de la estructura metálica de la cubierta central, la actualización de los pisos en el patio central y la mejora de la red de suministros de agua potable. Además, se llevaron a cabo instalaciones eléctricas actualizadas y mejoras pensadas para el bienestar y la seguridad de los niños y el personal del jardín.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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