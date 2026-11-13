Por: Portal Bogotá

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El pasado jueves 5 de noviembre de 2026, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) organizó el Foro Educativo Distrital 2026 en el Centro de Convenciones Compensar, ubicado en la avenida 68. Este evento resultó clave para promover el diálogo sobre el uso pedagógico y responsable de la tecnología en los entornos escolares, convocando a más de 900 personas interesadas en la educación y la innovación digital. De acuerdo con información de la SED, el foro no solo fue un punto de encuentro, sino la culminación de un proceso participativo que comenzó en mayo de ese año e involucró foros educativos a nivel institucional y local en las 20 localidades de la capital. A través de este amplio proceso, se recogieron las voces y experiencias de más de 98.000 estudiantes, docentes, directivos y familias, lo que permitió formular y compartir 25 buenas prácticas pedagógicas durante la jornada.

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Durante la apertura, el alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria de Educación del Distrito, Julia Rubiano, motivaron a los asistentes a examinar sus hábitos frente al uso del celular. Según estudios elaborados por la Secretaría, aunque la percepción general indicaba un uso de seis horas diarias, el dato real mostró que la media llegaba a nueve horas al día, lo cual encendió alertas sobre los efectos del uso excesivo de dispositivos móviles.

El evento brindó un espacio prioritario a los medios escolares de comunicación, ya que los estudiantes protagonizaron coberturas con herramientas como podcasts y entrevistas. Participaron semilleros como La Voz del Páramo, RadioAnduinos, De Mentes Online y Notisotavento, todos ellos pertenecientes a instituciones educativas distritales.

En el ámbito internacional, Mariana Villafaena Olivera del Centro de Innovación del Ministerio de Educación de Chile compartió la experiencia de su país con la Ley N.° 21.801, que regula el uso de dispositivos móviles en todos los planteles educativos. Villafaena subrayó la importancia del diálogo permanente con estudiantes, familias y docentes para implementar políticas que realmente impacten el bienestar digital.

La jornada nacional también contó con la presencia de Viviana Quintero Salgado, psicóloga experta en bienestar digital, quien explicó el concepto como un conjunto de principios dirigidos a aprovechar la tecnología sin poner en riesgo la salud física o mental. Para complementar, 100 jóvenes participaron en el Foro Estudiantes, donde reflexionaron sobre sus prácticas digitales cotidianas, autocuidado y convivencia.

Según el subsecretario de Calidad y Pertinencia, Diego Escallón Arango, es urgente intervenir para que los celulares no resten concentración en el aula y se aprovechen de manera formativa. El evento finalizó con un diálogo distrital interdisciplinario con expertos y rectores de distintas instituciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué estrategias destacó el Foro Educativo Distrital 2026 para el uso responsable de la tecnología en las aulas?

Las estrategias mencionadas durante el foro incluyeron la articulación de buenas prácticas pedagógicas surgidas de la consulta con más de 98.000 actores de la comunidad educativa, así como el impulso del diálogo entre docentes, estudiantes y familias. Además, se enfatizó el uso de medios educomunicativos escolares y la organización de debates y actividades participativas que permitan reflexionar críticamente sobre el uso de dispositivos móviles en las aulas.

¿Qué es el bienestar digital y cómo se aborda en la educación según Viviana Quintero Salgado?

El bienestar digital, según Viviana Quintero Salgado, se refiere a un conjunto de principios que buscan que la tecnología se utilice sin perjudicar la salud física ni mental de los individuos. En el contexto educativo, implica enseñar a estudiantes y familias a aprovechar las oportunidades tecnológicas y minimizar riesgos mediante la promoción de hábitos responsables y el fomento del diálogo entre todos los actores del sector educativo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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