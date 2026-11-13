Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá nunca deja de sorprender a quienes la conocen bien, ni siquiera a los que han pasado toda su vida en la ciudad. Un ejemplo claro de esto ocurrió el 30 de septiembre de 2026, cuando la estación meteorológica Nueva Generación, ubicada en Suba, reportó una temperatura máxima de 26,4 °C. Este registro sobresale en el contexto habitual de lluvias frecuentes y granizadas, que también forman parte del comportamiento climático en el Distrito Capital, según información publicada por el portal oficial de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

Para entender estos cambios, los estudios técnicos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) examinan la influencia del fenómeno de El Niño 2026 y de los últimos meses del año. Bogotá experimenta dos temporadas de mayores precipitaciones: la primera entre marzo y mayo, y la segunda de septiembre a noviembre, coincidiendo esta última con el desarrollo de El Niño en 2026. Aunque este fenómeno tiende a disminuir la cantidad de lluvias, no elimina por completo la posibilidad de aguaceros intensos. Los análisis técnicos del IDIGER muestran variaciones en las lluvias, dependiendo del periodo y las zonas específicas de la ciudad.

De acuerdo con el IDIGER, registrar menos acumulados de lluvia no significa días totalmente secos, incluso con El Niño presente. Factores como la humedad ambiente, el relieve bogotano y la circulación de los vientos determinan cuánta lluvia caerá cada día. Incluso en noviembre, la segunda temporada de lluvias sigue su curso, aunque con acumulados inferiores al promedio en varias áreas, pero sin descartar episodios localizados de aguaceros intensos. Según palabras del director del IDIGER, Guillermo Escobar, “no podemos bajar la guardia frente a las condiciones del tiempo en Bogotá", resaltando la importancia de estar informados, mantener medidas preventivas y adaptar los hábitos a cada situación climática.

El Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SIRE) ha registrado, en la última década, un promedio de 210 reportes de granizadas en Bogotá, analizados por el IDIGER. Específicamente, en octubre de 2023 ocurrieron siete eventos de este tipo, y en octubre de 2026 la cifra aumentó a nueve. Ambos periodos coinciden con etapas del fenómeno de El Niño, aunque la información disponible no permite vincular de forma directa la causa de las granizadas con este fenómeno.

Es relevante comprender que un día cálido por la mañana no descarta la posibilidad de una tormenta con granizo en la tarde. Las condiciones locales como alta humedad, vientos suaves y atmósfera inestable pueden favorecer la formación de nubes con gran desarrollo vertical, dentro de las cuales se forman partículas de hielo que luego caen como granizo. Así, el fenómeno de El Niño afecta las condiciones generales, pero las tormentas y granizadas suelen depender de factores puntuales y de corto plazo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se presentan lluvias y granizadas en Bogotá durante el fenómeno de El Niño 2026?

El fenómeno de El Niño suele asociarse a una reducción en las lluvias, pero no significa ausencia total de precipitaciones ni de eventos intensos como granizadas. Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la ciudad sigue enfrentando temporadas de lluvias e incluso aguaceros inesperados debido a la influencia de factores locales como la humedad, el relieve y la circulación atmosférica, además del desarrollo propio de la segunda temporada de lluvias entre septiembre y noviembre.

¿Qué importancia tiene el monitoreo climático del IDIGER para Bogotá?

El monitoreo climático que realiza el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) es fundamental para anticipar escenarios de riesgo y tomar decisiones informadas. Los análisis técnicos permiten identificar patrones de lluvia, granizada y temperaturas extremas, lo que ayuda tanto a las autoridades como a la ciudadanía a mantener medidas preventivas y adaptarse mejor a los cambios del clima en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z