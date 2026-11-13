Por: Portal Bogotá

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Este sábado 14 de noviembre de 2026, varios barrios y municipios cercanos a Bogotá afrontarán cortes de luz programados por trabajos de mantenimiento y mejora en el servicio de energía. De acuerdo con la información publicada por el portal bogota.gov.co, la empresa Enel Colombia será la responsable de las intervenciones en las redes de suministro eléctrico, lo que implicará la suspensión temporal del servicio en diversas zonas de Bogotá, así como en los municipios de Funza y Soacha, en el departamento de Cundinamarca.

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En la capital del país, el corte impactará especialmente la localidad de Santa Fe, en el barrio San Diego, delimitado entre la carrera 12 y la carrera 14, entre la calle 25 y la calle 27. La interrupción del servicio se programó desde las 8:00 de la mañana hasta el mediodía. Por su parte, en Funza (municipio de Cundinamarca) el corte de luz se llevará a cabo en la vereda La Isla, con una duración considerablemente mayor, desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. En el municipio de Soacha, específicamente en la vereda Alto de la Cruz, de la zona rural, la suspensión se extenderá desde las 8:30 de la mañana y se terminará a las 6:00 de la tarde.

Frente a estos cortes programados, Enel Colombia brindó varias recomendaciones para quienes se verán afectados. En primer lugar, sugiere desconectar los electrodomésticos durante la intervención para evitar daños causados por fluctuaciones eléctricas. Asimismo, aconseja organizar las actividades cotidianas teniendo presente los horarios de suspensión del servicio, y así evitar contratiempos durante el corte. Para el caso de conservación de alimentos, se recomienda no abrir la nevera repetidamente y así garantizar que lo refrigerado se mantenga en buen estado el mayor tiempo posible.

Otra medida importante es autorizar la entrada del personal técnico de la compañía, en caso de que deba ingresar a conjuntos, edificios u oficinas. Si existe alguna duda sobre la identidad de los trabajadores, Enel Colombia recomienda validar esta información comunicándose al número telefónico 601 5 115 115, disponible para usuarios en Bogotá y Cundinamarca. Estas acciones buscan mejorar la red eléctrica y asegurar un mejor servicio en adelante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá y municipios de Cundinamarca afectados por los cortes de luz del 14 de noviembre de 2026?

El sábado 14 de noviembre de 2026, los barrios y sectores afectados por los cortes de luz incluyen el barrio San Diego, ubicado en la localidad de Santa Fe en Bogotá, además de la vereda La Isla en el municipio de Funza y la vereda Alto de la Cruz en la zona rural de Soacha, en el departamento de Cundinamarca. Así lo informó bogota.gov.co, citando trabajos programados de Enel Colombia.

¿Qué recomendaciones dio Enel Colombia para afrontar los cortes de luz programados?

Enel Colombia aconsejó a los usuarios desconectar electrodomésticos, organizar sus actividades considerando los horarios de suspensión, conservar adecuadamente los alimentos evitando abrir la nevera, y autorizar el ingreso del personal técnico validando su identidad llamando al número 601 5 115 115. Estas sugerencias buscan prevenir inconvenientes y proteger los bienes durante las labores de mantenimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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