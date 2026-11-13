Por: Portal Bogotá

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El Planetario de Bogotá tiene preparada una propuesta especial para las familias de la ciudad el domingo 15 de noviembre de 2026. Se trata de ‘Travesía entre las estrellas’, una actividad enfocada en niños y niñas de 0 a 5 años, que promete ser una experiencia multisensorial en la que las imágenes, las narraciones y la música buscan avivar la curiosidad científica de los más pequeños, de acuerdo con la información compartida en la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y el sitio oficial del evento.

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Esta iniciativa parte de la premisa de que los primeros años de vida representan un momento decisivo para fomentar el interés por la ciencia y el universo, facilitando ambientes que impulsen el desarrollo cognitivo. Por ello, ‘Travesía entre las estrellas’ incluye actividades agrupadas en tres grandes bloques:

Primero, la exploración sensorial contempla talleres y recorridos guiados que estimulan los cinco sentidos y ayudan a los niños y niñas más pequeños a aproximarse, desde la vivencia, a conceptos básicos del espacio. Segundo, las narrativas estelares consisten en la presentación, bajo el domo del Planetario de Bogotá, de cuentos infantiles que permiten acercar la astronomía y el universo a través de relatos adaptados a la edad de los asistentes. Finalmente, la música y el movimiento ocupan un lugar central a través de canciones especialmente diseñadas cuyo objetivo es captar y mantener la atención tanto de bebés como de los llamados ‘caminadores’, promoviendo el aprendizaje por medio del ritmo y el juego corporal.

La información sobre la boletería se encuentra disponible en la página TuBoleta, donde se detallan los precios de ingreso para quienes deseen participar en la actividad. El evento se realizará en el Planetario de Bogotá, localizado en la calle 26B #5-93, y forma parte de una agenda más amplia que incluye actividades culturales como ‘Tren al Sur: el rock en español se toma el Planetario de Bogotá en noviembre’, tal como se anunció en el portal oficial de la ciudad.

Para quienes buscan otras opciones, también está abierta la convocatoria al concurso internacional de violín 2026, lo que demuestra el compromiso de la ciudad con el acceso a experiencias educativas y culturales para públicos de todas las edades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la experiencia ‘Travesía entre las estrellas’ para bebés y caminadores?

‘Travesía entre las estrellas’ ofrece una metodología multisensorial centrada en talleres interactivos, narraciones de cuentos y música adaptada, con el propósito de estimular los sentidos y despertar la curiosidad científica desde los primeros años, como informaron los organizadores del evento.

¿Dónde y cuándo se realiza la misión espacial para niños en el Planetario de Bogotá?

El evento está programado para el domingo 15 de noviembre de 2026 en el Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93, donde las familias pueden consultar detalles de la boletería en la plataforma TuBoleta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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