Por: Portal Bogotá

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El Planetario de Bogotá se prepara para ofrecer a los bogotanos una experiencia única e inolvidable. De acuerdo con la información divulgada por el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el emblemático espacio cultural será el escenario de un recorrido sonoro e inmersivo los días 14, 19 y 26 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m. El evento, denominado ‘Tren al Sur’, promete transportar a los asistentes a través de la historia del rock en español, un género musical que ha marcado a distintas generaciones en América Latina y el mundo.

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El show ‘Tren al Sur’ se caracteriza por su formato innovador: bajo la imponente cúpula del Planetario, los visitantes podrán sumergirse en un espectáculo que combina luz, sonido y memoria colectiva. Las proyecciones en 360°, llenas de color y energía, acompañan los éxitos más representativos de agrupaciones y bandas legendarias como Los Prisioneros, Fabulosos Cadillacs, Enanitos Verdes, Aterciopelados y Soda Stereo. Según lo informado en el portal del Planetario de Bogotá, esta propuesta busca no solo rememorar la música de estas bandas, sino también generar una conexión emocional con el público a través de un viaje audiovisual envolvente.

La entrada al evento requiere boleto, el cual puede adquirirse en plataformas especializadas, tal como se destaca en la comunicación oficial citada por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Los organizadores invitan a programarse con tiempo, ya que por la naturaleza del espectáculo y la relevancia de los artistas homenajeados, se espera una alta demanda de asistentes.

La cita para disfrutar del show inmersivo es en el Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93. Esta actividad hace parte de los distintos planes y actividades culturales que promueve la capital, con el fin de fortalecer la oferta artística, así como incentivar la participación de los ciudadanos en espacios de integración y esparcimiento cultural.

La publicación oficial en Instagram del Planetario de Bogotá, incluida en el anuncio del evento, resalta la importancia de seguir promoviendo escenarios donde la música, la tecnología y la memoria colectiva se junten para crear nuevas vivencias para la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué bandas de rock en español se presentan en el show ‘Tren al Sur’ del Planetario de Bogotá?

Durante el espectáculo inmersivo ‘Tren al Sur’ en el Planetario de Bogotá, los asistentes podrán disfrutar de los sonidos y éxitos de agrupaciones reconocidas como Los Prisioneros, Fabulosos Cadillacs, Enanitos Verdes, Aterciopelados y Soda Stereo, las cuales han dejado una huella significativa en la historia del rock en español en América Latina y el mundo, de acuerdo con el portal del Planetario de Bogotá.

¿Cómo conseguir las boletas para el show ‘Tren al Sur’ en el Planetario de Bogotá 2026?

La entrada para asistir al espectáculo ‘Tren al Sur’ en el Planetario de Bogotá requiere de boletería, que podrá obtenerse a través de plataformas especializadas según informa el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Se recomienda asegurarse con anticipación dado el interés que suscita el evento y la posibilidad de que los cupos se agoten rápidamente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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