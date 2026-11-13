Por: Portal Bogotá

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Las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá han avanzado con paso firme, y como parte de este desarrollo se han implementado nuevos cierres viales en la autopista Sur, específicamente entre la avenida calle Octava sur y la avenida Primero de Mayo. Esta decisión fue autorizada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), con el propósito de continuar los trabajos de infraestructura contemplados para el sistema de transporte masivo, según información recogida en el portal oficial Bogotá.gov.co.

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El cierre vial comprende la totalidad de la calzada mixta en sentido norte-sur de la autopista Sur en el tramo mencionado, lo cual se hará efectivo entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m., según el cronograma anunciado para los días 17 y 18 de noviembre de 2026. Este cierre busca dar espacio seguro a las labores constructivas y cuidar la integridad tanto de los trabajadores como de quienes transitan por la zona.

Para la movilidad de vehículos particulares y de carga, la SDM estableció un Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Quienes se desplacen en sentido norte-sur por la avenida NQS deberán tomar una ruta alterna usando la avenida carrera 30 al sur, la avenida Primero de Mayo y la calle 30 Sur al occidente, para luego retomar la autopista Sur. Por otro lado, los que viajen en sentido sur-norte deben desviarse por la calle 30 sur al oriente y empalmar con la avenida carrera 30 al norte, siguiendo así su recorrido habitual. Estos desvíos buscan evitar congestionamientos y mantener la funcionalidad del corredor vial.

El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) también ha dispuesto cambios en el recorrido de sus rutas. Las rutas que normalmente usan la autopista Sur ahora deberán usar vías alternas similares a las de los vehículos particulares. En cuanto a la ruta GG536, debe tomar un trayecto por la avenida carrera 30, la avenida Primero de Mayo, la carrera 36 y la diagonal 16, antes de retornar a su recorrido regular. Además, el traslado temporal de paraderos SITP como el 582A08, 583A08 y 689A08 fue coordinado hacia otros puntos próximos, ajustando el acceso de los usuarios según las nuevas condiciones, de acuerdo con la información suministrada por la SDM.

Es importante señalar que los ciclistas podrán realizar sus desplazamientos de manera habitual durante las obras, sin restricciones adicionales. Asimismo, para los peatones se habilitarán senderos y se instalará señalización informativa, con el fin de resguardar su bienestar y orientación en medio de las intervenciones viales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será el cierre total de la autopista Sur por obras del Metro de Bogotá?

El cierre total de la calzada mixta en sentido norte-sur de la autopista Sur, entre la avenida calle Octava sur y la avenida Primero de Mayo, fue programado para los días 17 y 18 de noviembre de 2026, en horario nocturno de 10:00 p. m. a 4:00 a. m., según la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Cómo afectarán las obras del Metro de Bogotá a las rutas y paraderos del SITP?

Las obras harán necesario que diferentes rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) tomen trayectos alternos, y que varios paraderos sean reubicados temporalmente. Por ejemplo, los paraderos 582A08, 583A08 y 689A08 serán trasladados a ubicaciones cercanas, permitiendo así que los usuarios accedan a los buses de forma segura mientras duren las intervenciones en la autopista Sur.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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