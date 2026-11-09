En medio de los casos alarmantes en Bogotá, un episodio que quedó registrado en cámaras provocó la alerta y desembocó en complicaciones para miles de usuarios de la movilidad en la ciudad.

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Un video dejó en evidencia la emergencia cuando un bus del SITP se prendió en llamas, lo que provocó retrasos en el servicio de alimentación en el portal de 20 de Julio de Transmilenio, uno de los más transitados en la capital colombiana.

El incendio del vehículo se registró en el barrio La Victoria (ver mapa), en la localidad de San Cristóbal, de acuerdo con información replicada por Caracol Radio, que a su vez mostró las imágenes de lo sucedido desde su cuenta de X (antes conocido como Twitter).

Hasta el momento, se confirmó que no hubo heridos por la conflagración, aunque sí se divulgaron las causas para que este episodio aterrador se viviera en la mencionada zona del sur de Bogotá.

Bomberos de Bogotá señaló que el incendio en la Carrera 4 Este con Calle 36 Sur, debido a la colisión que se presentó entre un bus de servicio público y un taxi.

El evento ya se encuentra controlado en un 100 %, de acuerdo con el reporte oficial, además de que se solicitó apoyo del Equipo Especializado de Investigación de Incendios. El paso vehicular estuvo restringido.

Cabe señalar que no se ha emitido ninguna clase de declaración por parte de Transmilenio frente a este incidente, a pesar de que se presentó la mencionada dificultad de movilidad.

Lo cierto es que a pesar de lo aterrador del momento que se vivió a plena luz del día en las calles bogotanas, la emergencia tuvo una reacción oportuna para evitar que se convirtiera en una tragedia.

¿Qué hacer en caso del incendio de un vehículo?

El protocolo ante el incendio de un vehículo exige mantener la serenidad y actuar con absoluta rapidez para proteger la vida de todos los ocupantes.

Al detectar humo o llamas, el conductor debe orillar el automóvil hacia la berma derecha, lejos de otros automotores o estructuras inflamables.

Inmediatamente después de aparcar, resulta imperativo apagar el motor, cortar el contacto eléctrico y activar el freno de seguridad para inmovilizar el coche.

Todos los pasajeros deben evacuar la cabina de manera ordenada y rápida, caminando hacia una zona segura situada a más de cincuenta metros.

Asimismo, los afectados deben comunicarse de inmediato con la línea de emergencias para solicitar el auxilio especializado del cuerpo de bomberos de la zona.

Si las llamas apenas comienzan y no existe peligro inminente, el usuario puede empuñar el extintor reglamentario de polvo químico seco del automotor.

Jamás conviene abrir por completo el capó del motor, pues la entrada repentina de oxígeno aviva la combustión de manera violenta e incontrolable.

El conductor debe dirigir la descarga del extintor hacia la base del fuego mediante ráfagas cortas a través de las rendijas frontales.

En caso de que el fuego se propague velozmente o comprometa el tanque de combustible, nadie debe intentar labores heroicas ni rescatar pertenencias.

Inhalar los gases tóxicos desprendidos por la quema de plásticos y tapicerías representa un riesgo letal para las vías respiratorias humanas.

Mantener la calma, alejarse del perímetro afectado y esperar las instrucciones de los bomberos garantiza superar esta contingencia con la máxima seguridad vial.

Este tipo de situaciones no son frecuentes, pero resulta pertinente conocer los pasos adecuados para no verse en mayores inconvenientes.

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