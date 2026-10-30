Un nuevo episodio de inseguridad en el transporte público de Bogotá quedó registrado en video y generó preocupación entre los usuarios del SITP. Un hombre que, según las publicaciones en redes sociales, sería habitante de calle, habría amenazado a los pasajeros con un arma cortopunzante mientras se movilizaban por la ciudad.

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El hecho ocurrió a la altura de la avenida carrera Séptima con calle 46, donde el sujeto comenzó a intimidar a las personas que viajaban en el vehículo. La situación quedó grabada por uno de los pasajeros y posteriormente fue difundida por la cuenta de redes sociales Colombia Oscura.

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En las imágenes se observa que el conductor decidió detener el bus y exigirle al hombre que descendiera, con el propósito de proteger a los usuarios y evitar que continuara amenazándolos. Sin embargo, el individuo no atendió la petición y comenzó una discusión con el trabajador.

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El intercambio de palabras fue subiendo de tono. Mientras el conductor le reclamaba al sujeto por su comportamiento, este le respondía con insultos y le mostraba el cuchillo que llevaba consigo.

En medio del enfrentamiento, el conductor le lanzó varias frases para cuestionar las amenazas que estaba recibiendo. “¿Qué va a hacer? Quiero ver que lo haga. Yo no me lo tengo que aguantar”, se escucha decir en la grabación.

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Por su parte, el hombre continuaba intimidándolo e incluso habría amenazado con quitarle la vida. En otro momento de la discusión, se le escucha decir: “Nos vemos en el Tercer Milenio o Bicentenario y allá lo atiendo”.

La tensión fue tal que uno de los pasajeros tuvo que levantarse e intervenir para intentar calmar a los dos hombres y evitar que el altercado pasara a una agresión física.

Después de varios minutos, un uniformado de la Policía llegó al lugar y se llevó al señalado sujeto. De acuerdo con la información difundida, no se reportaron personas heridas durante el incidente.

Usuarios del SITP cuestionaron la inseguridad en el transporte público

La publicación del video provocó reacciones entre los internautas, varios de los cuales manifestaron su preocupación por los episodios de intimidación y robos que, según sus comentarios, se presentan en buses del SITP y TransMilenio.

Una usuaria aseguró que este tipo de situaciones se estaría volviendo frecuente y pidió mayor presencia de las autoridades en el sistema de transporte.

“Este ya es el pan de cada día en el SITP y TransMilenio, sin contar que se suben con el costal y el reciclaje y, así el bus esté lleno, se les debe dar permiso. La Policía debe tomar cartas en el asunto”, escribió.

Otros comentarios también hicieron referencia a la necesidad de fortalecer los controles para prevenir que los pasajeros queden expuestos a amenazas mientras realizan sus recorridos habituales.

Aunque varios usuarios destacaron que el conductor enfrentara al hombre y exigiera que abandonara el vehículo, otros cuestionaron que se expusiera a una situación de ese nivel de riesgo, especialmente porque el individuo llevaba un elemento cortopunzante.

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Entre las reacciones compartidas en redes sociales se leyeron comentarios como: “No entiendo el sentido de arriesgar así la vida”, “Eso se está volviendo tan habitual, todo está patas arriba” y “El conductor sí es de los que dicen: el que nació con miedo, que no nazca”.

El episodio volvió a poner sobre la mesa la preocupación de los pasajeros por la seguridad en el transporte público de Bogotá y la importancia de contar con mecanismos de atención oportunos ante situaciones de amenaza.

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