Una situación poco común se presentó en un bus del SITP en Bogotá, luego de que una pasajera quedara atrapada en uno de los llamados torniquetes ‘anticolados’ instalados para evitar que los usuarios ingresen sin pagar. La mujer no pudo avanzar ni retroceder y fue necesaria la intervención de organismos de emergencia.

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El incidente quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales. En las imágenes se observa a la pasajera intentando salir del mecanismo, mientras el conductor y otras personas tratan de mover el torniquete para liberarla, sin conseguirlo inicialmente.

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Ante la dificultad para destrabar la estructura, los pasajeros tuvieron que solicitar ayuda a los Bomberos de Bogotá. Varias unidades llegaron al lugar y utilizaron herramientas especializadas para liberar a la mujer, un procedimiento que tomó varios minutos.

Los torniquetes de este tipo fueron instalados por Transmilenio como parte de las medidas para reducir el ingreso de personas que no validan el pasaje. La entidad ha defendido su utilización y señalado que estos dispositivos fueron sometidos a estudios técnicos, además de indicar que los conductores pueden permitir el acceso por otras puertas.

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