La presencia de un puma en una zona rural de La Calera, Cundinamarca, puso la atención sobre la fauna silvestre que todavía transita por los alrededores de los Cerros Orientales. El animal fue registrado durante la noche del domingo 20 de septiembre por una cámara de seguridad de un predio y su presencia posteriormente fue confirmada por técnicos y biólogos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

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En las imágenes se observa al felino caminando por el terreno, cerca de vegetación y algunas estructuras. Después de conocer el reporte, la CAR hizo una visita al sector y utilizó herramientas como drones para identificar posibles corredores o zonas de desplazamiento que estaría utilizando el animal. La entidad también activó un protocolo para hacer seguimiento a sus movimientos y reducir el riesgo de encuentros con personas, mascotas y animales de producción.

¿Por qué es importante encontrar un puma en La Calera?

El hallazgo también tiene una lectura ambiental. La presencia de un puma indica que el sector todavía conserva espacios que pueden ser utilizados por fauna silvestre para desplazarse y buscar alimento. La especie necesita grandes extensiones de territorio y puede utilizar corredores naturales entre zonas boscosas y montañosas.

En Colombia, el puma, cuyo nombre científico es Puma concolor, tiene una amplia distribución y hace parte de los grandes depredadores de los ecosistemas. Su presencia puede ser una señal del valor de los corredores naturales que conectan diferentes áreas de vegetación.

De hecho, Parques Nacionales ha señalado que el registro de pumas mediante cámaras trampa puede ser un indicador del valor y del buen estado de ecosistemas conservados, mientras que la CAR mantiene un plan específico para el manejo y conservación de los felinos silvestres en su jurisdicción.

Sin embargo, que el animal aparezca cerca de una propiedad también evidencia el contacto cada vez mayor entre espacios habitados y zonas utilizadas por la fauna. Por eso, la recomendación de las autoridades es evitar cualquier interacción directa.

¿Hay riesgo para los habitantes?

La presencia del puma no significa que el animal esté buscando atacar a las personas. El principal objetivo de las autoridades es precisamente evitar que se produzcan encuentros que puedan terminar en una situación de riesgo.

La CAR pidió no acercarse al felino, perseguirlo, golpearlo, acorralarlo ni intentar capturarlo. También recomendó mantener protegidos a los animales domésticos y de producción mediante cercados adecuados y reforzar los lugares donde permanecen durante la noche.

En las fincas también se aconseja hacer un manejo adecuado de restos de animales que puedan atraer fauna silvestre y utilizar mecanismos de disuasión lumínica en los puntos donde puedan producirse interacciones. La autoridad ambiental ha planteado además medidas de ahuyentamiento controlado mediante estímulos sonoros para favorecer que el puma se desplace hacia zonas con menor presencia humana.

La Alcaldía de La Calera también recomendó que quienes realizan actividad física en sectores de los cerros lo hagan preferiblemente durante el día y, de ser posible, acompañados. Para las mascotas y animales de menor tamaño, la recomendación es mantenerlos resguardados.

¿Qué hacer si alguien se encuentra con el puma?

Si un habitante llega a observarlo, lo más importante es no acercarse ni intentar grabarlo desde corta distancia para conseguir una mejor imagen. Tampoco se debe intentar alimentarlo, perseguirlo o bloquearle el paso.

La CAR recomienda mantener la calma, no correr y no darle la espalda al animal. Lo indicado es alejarse de manera segura y reportar inmediatamente el avistamiento para que las autoridades puedan hacer seguimiento.

Por ahora, el puma seguirá en libertad

Aunque el caso está siendo monitoreado, la CAR informó que por ahora no ha determinado que sea necesario reubicar al animal. La decisión dependerá de cómo evolucione su comportamiento, por dónde se desplace y de las condiciones que encuentren los equipos técnicos en el sector.

La prioridad, según la autoridad ambiental, es mantener al puma en condiciones seguras y, al mismo tiempo, reducir las posibilidades de interacción con los habitantes y los animales de las fincas.

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El llamado, por eso, es a no perseguir al felino ni tratar de expulsarlo por cuenta propia. Un reporte oportuno permite que las autoridades conozcan sus movimientos y adopten las medidas necesarias para facilitar la convivencia entre la comunidad y la fauna silvestre.

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