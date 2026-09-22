Lo que para Alejandra debía ser un cambio en su apariencia terminó convirtiéndose en una experiencia que, según cuenta, transformó por completo su vida. La mujer, oriunda de Ubaté, Cundinamarca, viajó hasta el norte de Bogotá en enero de 2025 para realizarse un procedimiento estético conocido como lipólisis gold con transferencia glútea.

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La intervención fue realizada en un establecimiento que, según la denuncia recogida por CityTV, funcionaría como una denominada ‘clínica de garaje’. Alejandra aseguró que pagó cerca de 17 millones de pesos por el procedimiento.

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Después de la cirugía comenzaron las complicaciones. La mujer terminó enfrentando una infección provocada por una bacteria multirresistente y, de acuerdo con su testimonio, pasó cerca de 10 meses lidiando con las consecuencias.

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Alejandra relató a CityTV que durante la intervención tuvo un momento en el que recuperó la conciencia mientras se encontraba boca abajo. Según su versión, en ese instante sintió cómo introducían una cánula, instrumento utilizado durante este tipo de procedimientos, lo que le produjo un fuerte dolor.

La mujer afirmó que comenzó a gritar, pero alguien le habría colocado una mano sobre la boca. Después de ese momento, aseguró que no recuerda qué ocurrió. Las complicaciones más graves, sin embargo, aparecieron durante el periodo posterior a la cirugía.

Tras la intervención, Alejandra comenzó a presentar problemas de salud y aseguró que sufrió varios episodios de desmayo durante los días posteriores.

“Yo me desmayé tres veces en los postoperatorios, me salía demasiada sangre”, contó la mujer a CityTV.

También relató que, aproximadamente cuatro días después de la cirugía, presentó una fuerte diarrea de color negro que, según su testimonio, relacionó con los medicamentos y la anestesia.

La situación llegó al punto de impedirle realizar actividades cotidianas con normalidad.

“Duré 10 meses sin bañarme como una persona normal”, afirmó.

De acuerdo con el relato de Alejandra, los médicos identificaron posteriormente una bacteria multirresistente, por lo que tuvo que recibir diferentes medicamentos para combatir la infección.

La mujer aseguró que fueron necesarios tres tipos de antibióticos de cuarta generación, debido a que el microorganismo no respondía adecuadamente a tratamientos convencionales. Según contó, el tratamiento también tuvo consecuencias sobre su cuerpo, entre ellas la pérdida de cabello y problemas en sus dientes.

La experiencia tuvo además un fuerte impacto en su vida familiar. Alejandra explicó que permaneció durante meses alejada de su bebé por temor a transmitirle la infección.

“Eso fue lo que marcó mi maternidad, marcó mi vida para siempre”, manifestó en entrevista con el medio.

Alejandra contó que llegó al establecimiento después de encontrar publicidad en redes sociales. En las publicaciones observó fotografías de mujeres que, al igual que ella, habían sido madres y que mostraban los resultados obtenidos después de realizarse procedimientos estéticos en el lugar.

Los cambios del antes y después fueron, según explicó, uno de los principales motivos que la llevaron a tomar la decisión de someterse a la intervención. Sin embargo, aclaró que no se trató de un procedimiento económico.

“No fue una cirugía de bajo costo porque todo el procedimiento me salió como en 17 millones de pesos”, señaló.

De acuerdo con la información entregada por Alejandra a CityTV, posteriormente se realizó un operativo del Gaula Militar que terminó con la captura de las personas señaladas de estar detrás de estos procedimientos.

La investigación habría establecido además que quienes realizaban las intervenciones no serían médicos, según la información expuesta en el reporte.

De acuerdo con el relato de la víctima, los implicados habrían intentado presentar documentos y diplomas falsos ante el Colegio Médico Colombiano con el propósito de solicitar la expedición de tarjetas profesionales. Estos elementos hacen parte de la investigación y deberán ser establecidos por las autoridades competentes dentro del proceso judicial.

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El caso de Alejandra vuelve a poner sobre la mesa los riesgos asociados con someterse a procedimientos quirúrgicos o estéticos en establecimientos que no cuenten con las condiciones sanitarias y profesionales requeridas.

La mujer asegura que su experiencia comenzó con una publicidad que le generó confianza y terminó con meses de tratamientos, complicaciones de salud y un fuerte impacto en su vida familiar.

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