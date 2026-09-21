Un violento hecho sacudió en las últimas horas a los habitantes del noroccidente de Bogotá, luego de que se reportara el hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de un vehículo que se encontraba aparentemente abandonado en la localidad de Suba. La víctima fue identificada por la comunidad como ‘Don José’, un reconocido y respetado vigilante que laboraba en la zona de Aures II, cuyo homicidio ha causado profunda consternación y rechazo generalizado entre vecinos y compañeros de trabajo.

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Los hechos comenzaron a dilucidarse en la mañana del pasado 19 de septiembre, cerca de las 10:50 a. m., cuando residentes del sector notaron la presencia del automotor y advirtieron la trágica situación. Las autoridades de policía se trasladaron de inmediato al punto para acordonar el área e iniciar las primeras diligencias investigativas, mientras la noticia se expandía rápidamente entre los lugareños que apreciaban al trabajador.

Testigos y allegados expresaron su dolor ante los micrófonos de medios locales como City Noticias, destacando la calidad humana del guarda. “Llegué a mi área de trabajo y en ese momento que llego veo la gente, veo la consternación de todos pues los vecinos. Imagínate la mía al enterarme de que el suceso le pasó a él, pues un amigo de todos nosotros acá”, relató con evidente tristeza uno de los testigos presenciales.

Asimismo, otros compañeros de labores resaltaron su larga trayectoria y comportamiento intachable en el sector: “Yo lo conozco bastante, tengo alrededor de 4 o 5 años trabajando en esta zona. Desde que yo estoy trabajando, él laboraba aquí atrás de nosotros. Era un señor muy humilde, un señor muy recatado, muy calladito. Él muy apreciado por todos nosotros, muy generoso y muy trabajador”, agregó otro de los conocidos de la víctima, lamentando la brutalidad del ataque.

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De acuerdo con las primeras hipótesis entregadas por las autoridades a City Noticias, el cuerpo de ‘Don José’ presentaba múltiples lesiones ocasionadas con arma cortopunzante, lo que confirma que el hombre fue víctima de un violento homicidio dentro del vehículo. Ante la crueldad del crimen, los habitantes de Aures II han alzado su voz para exigir celeridad en las investigaciones y justicia para el guarda.

“No debería quedar impune este asesinato porque realmente fue un asesinato. ¿Quién pudo tener el corazón para dañarle la vida a este señor tan bueno, tan tranquilo y tan humilde?”, reclamó con indignación un habitante del sector, reflejando el sentir colectivo de una comunidad que clama respuestas claras frente a la creciente inseguridad.

Por su parte, el cuerpo sin vida fue remitido por las autoridades competentes a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que será la encargada de determinar científicamente la causa exacta de la muerte y establecer su plena identidad formal. Entre tanto, la Unidad de Vida de la Fiscalía General de la Nación asumió la dirección de las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen, identificar a los autores materiales e intelectuales y esclarecer por completo las circunstancias que rodearon este escalofriante hallazgo en el norte de Bogotá.

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